Игорь Плетнев из Х5 займется проектом «Мегаполиса» с ГК «Дикси»

Статья опубликована в № 4913 от 04.10.2019 под заголовком: Перекур перед «Дикси»

Петр Кассин / Коммерсантъ

Игорь Плетнев, развивавший «Пятерочку», перешел в «Мегаполис». Он может заняться взаимодействием с «Дикси», а затем возглавить сеть.

Бывший директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев стал топ-менеджером крупнейшего табачного дистрибутора России – компании «Мегаполис». Об этом «Ведомостям» рассказали два знакомых Плетнева, два человека, знакомых с акционерами «Мегаполиса», и подтвердил сам Плетнев.

Представитель X5 подтвердил, что Плетнев покинул компанию по собственному желанию в конце сентября. Представители «Дикси» и «Мегаполиса» от комментариев отказались.

В «Мегаполисе» Плетнев будет, в частности, заниматься взаимодействием с ритейлером «Дикси» – продажей товаров повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице, знает человек, близкий к одной из компаний. Бывший сотрудник Плетнева в X5 говорит, что он рассказывал о предложении заняться проектом «Мегаполиса»: «И если он его успешно выполнит, его ждет серьезный карьерный рост».

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, высока вероятность, что вскоре Плетнев станет гендиректором «Дикси». Прошлый гендиректор этой сети магазинов Сергей Беляков ушел в конце сентября, временно его обязанности исполняет Олег Жуников, директор подразделения супермаркетов.

У «Мегаполиса» и «Дикси» есть общие акционеры – Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Российский Forbes оценивал состояние Кесаева в $3,2 млрд (35-е место среди богатейших россиян в 2019 г.), состояние Кациева – в $1,3 млрд (73-е место).

Знакомый Плетнева рассказывает, что прямое назначение Плетнева в «Дикси» было проблематичным из-за соглашения, которое Х5 заключает с топ-менеджерами: оно запрещает переходить к прямым конкурентам. Как правило, запрет действует шесть месяцев, говорит сотрудник Х5.

Плетнев и представитель Х5 отказались отвечать на вопрос о соглашении. Весной 2018 г. представитель Х5 говорил, что в контрактах топ-менеджеров записан запрет работать без согласия X5 у конкурентов шесть месяцев после увольнения. Тогда из Х5 ушла гендиректор сети магазинов у дома «Пятерочка» Ольга Наумова – и менее чем через месяц вышла в «Магнит». Наумова объяснила, что пункт о неконкуренции был формальностью и не был, как необходимо в таких случаях, детальным.

По словам адвоката по трудовым спорам Павла Андреева, препятствий для перехода Плетнева к конкурентам нет: в российском трудовом праве нет норм, которые ограничивали бы наемного менеджера во взаимодействии с другими работодателями. Если кодекс корпоративного управления компании запрещает уходить работать к конкурентам, это противоречит законодательству, указывает он.

В Х5 Плетнев работал с 2011 г., перед уходом занимался проектом «X5 омни» – логистикой для интернет-торговли, сети почтаматов и т. д., был директором по развитию магазинов у дома «Пятерочка».

«Игорь – очень хороший предприниматель, он стартапер по духу, очень смело мыслит», – говорит его бывший коллега по Х5. Когда у «Пятерочки» была фаза активного развития, он был мощным директором по развитию этой сети, вспоминает он: «А когда рост сети стал угасать и на первый план вышла рутина, работа над процессами, ситуация изменилась».

«Дикси» только недавно закончила вхождение в объединенную компанию с сетями алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое», выручка объединенной группы в 2019 г., по прогнозу компаний, достигнет 800 млрд руб. без НДС, что сделает ее третьим по обороту розничным ритейлером России.

«Мегаполис» с 2017 г. развивает комплексные поставки продуктов питания и сопутствующих товаров в малую розницу и несетевые торговые объекты, напоминает Бурмистров. «Синергия «Мегаполиса» и «Дикси» обеспечивает низкие цены и сбалансированный ассортимент, и у первой есть все шансы стать лидером в поставках в малую розницу», – говорит Бурмистров.

«Дикси» в очень хорошей форме, считает Бурмистров: прибыльность восстановлена, сопоставимые продажи растут. Сейчас, по его словам, ритейлер готов к серьезным изменениям – это может быть агрессивное ускорение роста, запуск новой розничной концепции, крупное слияние или поглощение: «Лидерский стиль Плетнева хорош для решения такого рода задач».