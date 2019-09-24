Бизнес

Новости

Гендиректор «Дикси» Сергей Беляков решил уйти из компании

Гендиректор ритейлера «Дикси» Сергей Беляков решил покинуть занимаемый пост. Временно исполнять обязанности гендиректора ритейлера будет глава дивизиона «Виктория» Олег Жуников, заявил «Ведомостям» представитель компании. Сам Беляков передал через представителя, что заинтересован в новых возможностях для решения сложных управленческих задач.

Беляков был назначен на пост гендиректора «Дикси» в конце 2015 г. Тогда же президентом ритейлера стал Педро да Сильва, сменивший на этом посту Илью Якубсона. Позже Беляков был назначен вице-президентом компании по экономике и финансам. С начала 2017 г., после ухода да Сильвы, Беляков стал единолично руководить «Дикси». В январе его полномочия на посту гендиректора были продлены еще на три года.

Ранее в сентябре владельцы ритейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красного и белого» закрыли сделку по слиянию сетей. Теперь они принадлежат «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», зарегистрированной в мае 2019 г. на Кипре. Совладельцам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51% новой компании, еще 45% — основателю «Красного и белого» Сергею Студенникову и 4% – у его жены Елены Соболевой. На конец 2018 г. под брендом «Дикси» работали 2 707 магазинов, в том числе 2 537 магазинов «у дома».