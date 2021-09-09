Какую помощь от государства сейчас получает малый бизнес

Ксения Бирюкова владеет небольшим кафе на Покровке. В меню Sisters cafe – пицца на тонком тесте, супы, стейки с салатами и бургеры. Иногда она бесплатно доставляла заказы постоянным клиентам, живущим поблизости. В пандемию Бирюкова задумалась о получении субсидии на доставку еды. Но процедура оказалась хлопотной. Нужно подать заявку, а вместе с ней предоставить копии договоров, все действующие редакции оферты, график платежей по всем договорам, копии актов выполненных работ, платежные поручения, копии учредительных документов, протокол о назначении гендиректора и др. В самом заявке предприниматель должен дать согласие на проверку информации, в том числе на выездные проверки, а также подтвердить, что не нарушал правил предоставления субсидий в течение трех лет, не получал средств на те же цели и не совершал административных нарушений, повлекших приостановку деятельности. Посредники и консультанты предлагали помощь с подготовкой всех документов за 40 000 руб., говорит Ксения. Sisters cafe это невыгодно: сумма субсидии была в пять раз меньше — примерно 8 000 руб. Важнее всего в период ограничений, чтобы порядок получения разрешения на летние кафе стал проще и прозрачнее. Sisters cafe хотело сделать веранду в соседнем дворике на Покровке, но префектура не дала разрешения, рассказывает Ксения.