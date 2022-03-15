Кондитерские изделия подорожают в среднем на 20-30%Производители уведомили ритейлеров о повышении цен
Крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары с сегодняшнего дня. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех ритейлеров и подтвердил представитель альянса «Восточный союз» (объединяет крупнейшие сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России – «Красный Яр», «Самбери» и «Слата»).
Поставщики практически одновременно уведомили компании о повышении цен в среднем на 25%, причем кондитерские изделия российского производства должны подорожать сильнее, чем зарубежные, говорит один из собеседников «Ведомостей». Причину этого он объяснить затруднился. Представитель сети «Верный» эту информацию подтверждает: от этого ритейлера производители потребовали повысить цены на 10–50%. С 1 апреля, по его словам, Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic и др.) уже второй раз за год хочет поднять стоимость своей продукции на 15–20%, Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s и проч.) – примерно на 10%.
Дистрибутор Ferrero Rocher предупредил о росте цен на 20%. А вот кондитерские изделия российских компаний подорожают сильнее. По данным представителя «Верного», компания KDV («Чио Рио») с начала года запросила увеличение закупочных цены уже на 67%. «Юнивест» (бренды Impresso, «Рошель», «Петушок», «За облака...») намерен поднять стоимость своих товаров на 10–30%, «Акконд» («Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль») – на 17–22%, «Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis) и ГК «Черноголовка» (Fantola, Савинов) – на 20%.
C 21 марта на 20% повышает цены на весовые конфеты объединение «Славянка», один из крупнейших производителей этого вида товаров. А «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Рот Фронт» и проч.) ранее уже повысили стоимость товаров на 10%, но после получения согласия сети выдвинули условие о повторном увеличении цен еще на 18%, отказавшись отгружать товар, утверждает представитель «Верного». Запросы «Ведомостей» в эти компании остались без ответов.
Другие производители объясняют свои требования к ритейлерам о повышении закупочных цен ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных в отношении России санкций. Член правления «Руспродсоюза» (объединяет 400 компаний) и генеральный директор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов говорит об увеличении стоимости производства на 40% и более. За последние 10 дней, по его словам, сахарная пудра подорожала на 82%, какао – на 60%, фруктовые и сливочные начинки – на 30 и 90% соответственно, а формы для выпечки – на 100% и более. Эти позиции всегда были импортными и российских аналогов им нет, а из-за санкций данные ингредиенты закупить практические невозможно, резюмирует Козлов.