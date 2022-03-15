Кондитерские изделия подорожают в среднем на 20-30%

Другие производители объясняют свои требования к ритейлерам о повышении закупочных цен ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных в отношении России санкций. Член правления «Руспродсоюза» (объединяет 400 компаний) и генеральный директор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов говорит об увеличении стоимости производства на 40% и более. За последние 10 дней, по его словам, сахарная пудра подорожала на 82%, какао – на 60%, фруктовые и сливочные начинки – на 30 и 90% соответственно, а формы для выпечки – на 100% и более. Эти позиции всегда были импортными и российских аналогов им нет, а из-за санкций данные ингредиенты закупить практические невозможно, резюмирует Козлов.