Газ в Европе подешевел до февральского уровня

Цены на газ в Европе начали расти еще с конца лета 2021 г. В прошлом году пик пришелся на 22 декабря, когда на TTF цена поднялась до $2200 за 1000 куб. м. В январе 2022 г. цены упали ниже $1000, но при этом сохраняли волатильность, а после начала СВО резко пошли вверх, а 7 марта в отдельные моменты приближались к $4000 за 1000 куб. м.