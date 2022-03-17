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Газ в Европе подешевел до февральского уровня

Но для формирования запасов на зиму Европе придется потратить до $100 млрд
Матвей Катков
Для восполнения запасов в европейских ПХГ к следующей зиме потребуются объемы, которые ранее в летний сезон никогда не заканчивались / Vincent West / Reuters

Спотовые цены на газ в Европе снижаются и уже приблизились к котировкам до 24 февраля – дня, когда Россией была начата специальная военная операция на Украине (СВО). По данным биржи ICE и расчетам «Ведомостей», 17 марта на голландском хабе TTF 1000 куб. м газа с поставкой в апреле торговалась на уровнях около $1200. 24 февраля на TTF цена фьючерса составляла $1552, 23 февраля – $1040.

Цены на газ в Европе начали расти еще с конца лета 2021 г. В прошлом году пик пришелся на 22 декабря, когда на TTF цена поднялась до $2200 за 1000 куб. м. В январе 2022 г. цены упали ниже $1000, но при этом сохраняли волатильность, а после начала СВО резко пошли вверх, а 7 марта в отдельные моменты приближались к $4000 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных