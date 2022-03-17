Газ в Европе подешевел до февральского уровня

Газ в Европе подешевел до февральского уровняНо для формирования запасов на зиму Европе придется потратить до $100 млрд
Спотовые цены на газ в Европе снижаются и уже приблизились к котировкам до 24 февраля – дня, когда Россией была начата специальная военная операция на Украине (СВО). По данным биржи ICE и расчетам «Ведомостей», 17 марта на голландском хабе TTF 1000 куб. м газа с поставкой в апреле торговалась на уровнях около $1200. 24 февраля на TTF цена фьючерса составляла $1552, 23 февраля – $1040.
Цены на газ в Европе начали расти еще с конца лета 2021 г. В прошлом году пик пришелся на 22 декабря, когда на TTF цена поднялась до $2200 за 1000 куб. м. В январе 2022 г. цены упали ниже $1000, но при этом сохраняли волатильность, а после начала СВО резко пошли вверх, а 7 марта в отдельные моменты приближались к $4000 за 1000 куб. м.
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