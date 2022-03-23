КТК полностью остановил погрузку нефти на терминале под Новороссийском

КТК полностью остановил погрузку нефти на терминале под НовороссийскомЭкспорт с него в Европу может снизиться в 3–5 раз, а это приведет к росту мировых цен
Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, где шторм повредил причальные устройства, полностью остановлена. Об этом сообщил журналистам 23 марта гендиректор компании Николай Горбань.
По его словам, имеющихся резервуаров хватит для приемки нефти до конца четверга, 24 марта. Топ–менеджер добавил, что из-за произошедшей аварии в марте – апреле 2022 г. отгрузка нефти для нефтеперерабатывающих заводов в Италии, Испании, Франции и США может упасть в 3–5 раз. В прошлом году было отгружено 585 танкеров с нефтью, из них на Италию пришлось 213, Францию – 39, Испанию – 41, уточнил Горбань.
Что такое КТК
Основными акционерами КТК являются: госкомпания «Транснефть» (управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%); американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium) владеет 15%, структура «Лукойла» Lukarco B.V. – 12,5%. Также среди акционеров американская Mobil Caspian Pipeline и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и англо-голландской Shell) – по 7,5%, BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%. Консорциум является одним из крупнейших инвестпроектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск проходит более двух третей от всей экспортируемой Казахстаном нефти. По данным КТК, по итогам 2021 г. на морском терминале было отгружено 60,7 млн т нефти, что на 2,9% больше результата 2020 г. При этом около 53 т нефти было добыто на казахстанских месторождениях Тенгиз (26,5 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,2 млн т). С российских месторождений Каспийского моря поступило по КТК 7,6 млн т нефти.
КТК является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. Трубопровод протяженностью около 1500 км доставляет нефть с месторождений в Казахстане и России до морского терминала под Новороссийском, откуда она экспортируется. Через терминал поставляется порядка 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн баррелей в стуки.
Во вторник пресс–служба КТК сообщила, что в результате сильного шторма в Черном море 21 марта произошло повреждение двух из трех действующих выносных причальных устройств (ВПУ). «Водолазное обследование морского терминала выявило повреждения 9–го и 13–го шлангов внутреннего рукава ВПУ–2, а также повреждение силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ–3», – говорилось в релизе. Эти повреждения, согласно заявлениям компании, оказались «критическими» и не позволяют обеспечить их безопасную эксплуатацию.
Точных сроков восстановления вышедших из строя причальных устройств в КТК не называют, но подчеркивают, что «ремонт займет продолжительный период». Это связано в том числе с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, компания не исключает возможных трудностей с поставками импортных запчастей для ВПУ.
Замминистра энергетики Павел Сорокин говорил накануне, что повреждения причальных устройств в Новороссийске «создают угрозу экологической безопасности».
Напомним, что к КТК ранее уже были претензии со стороны экологов, после того как 7 августа 2021 г. в порту Новороссийска при загрузке танкера Minerva Symphony в 6 км от берега произошел разлив нефти. По оценкам КТК, из–за разрыва внутренней полости гидрокомпенсатора разлилось около 50,7 куб. м нефтяной жидкости, из которых в акваторию Черного моря попало 16,3 куб. м. Это оценки были позднее оспорены Росприроднадзором, оценивавшим объем разлива почти в 10 раз больше. Надзорное ведомство пытается взыскать с КТК сумму в 5,3 млрд руб.
Сорокин также подчеркивал, что ремонтные работы на терминале в Новороссийске могут занять от полутора до двух месяцев, потери отгрузки нефти доходят до 80%. А поставки нефти могут снизиться на 1 млн баррелей в сутки.
Минэнерго Казахстана уже сообщило, что «прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта нефти». «В настоящее время министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам», – говорится на сайте ведомства.
С осени прошлого года цены на нефть начали расти на фоне энергетического кризиса в Европе, с октября по февраль они увеличились с $75 за баррель Brent до $91. После начала 24 февраля 2022 г. военной спецоперации России на Украине ситуация на мировом рынке усугубилась на фоне введенных санкций США, ЕС и Великобритании против РФ и рисков прекращения поставок энергоресурсов. Цены на нефть 23 марта растут на фоне ситуации с прекращением отгрузок на терминале в Новороссийске. По данным биржи ICE, стоимость майского (ближайшего) фьючерса Brent выросла к предыдущему дню на 3,2% до $119 за баррель, WTI – на 3% до $112/баррель.
В более спокойной внешнеполитической обстановке рынок мог бы и не отреагировать на происшествие на терминале КТК, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Но на фоне возможного прекращения поставок российской нефти в Европу, нерешенности вопроса о приходе на рынок нефти из Ирана и Венесуэлы дополнительные проблемы с отгрузкой в Новороссийске нервируют рынок и толкают цены вверх», – сказал эксперт. При этом он полагает, что не поступившие из-за аварии через Новороссийск объемы нефти поступят на рынок либо через терминал в Усть–Луге, либо через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан.
По мнению Юшкова, сложившаяся ситуация может привести к росту цен до $130 за баррель. «Подорожания следует ожидать в конце марта, когда НПЗ в Южной Европе столкнутся с нехваткой сырья», – отметил он. Агентство Bloomberg ранее прогнозировало, что из–за аварии на терминале КТК котировки могут вырасти вплоть до $150 за баррель.