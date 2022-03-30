Израиль и Турция начали переговоры о поставках газа в ЕС

Анкара и Тель-Авив обсуждают строительство газопровода от крупнейшего израильского месторождения «Левиафан» в Средиземном море в Турцию для дальнейшей транспортировки сырья в Южную Европу. Переговоры об этом идут с 9 марта, когда в Анкаре президент Израиля Ицхак Герцог встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а в ближайшие месяцы могут последовать конкретные решения по маршруту трубопровода, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника. Сейчас на этом месторождении добывается около 12 млрд куб. м газа в год.