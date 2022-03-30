Израиль и Турция начали переговоры о поставках газа в ЕС

Израиль и Турция начали переговоры о поставках газа в ЕСПроект может стоить от $1,5 млрд и позволит прокачивать 10–20 млрд куб. м газа в год
Анкара и Тель-Авив обсуждают строительство газопровода от крупнейшего израильского месторождения «Левиафан» в Средиземном море в Турцию для дальнейшей транспортировки сырья в Южную Европу. Переговоры об этом идут с 9 марта, когда в Анкаре президент Израиля Ицхак Герцог встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а в ближайшие месяцы могут последовать конкретные решения по маршруту трубопровода, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника. Сейчас на этом месторождении добывается около 12 млрд куб. м газа в год.
По словам источника агентства, Турция заинтересована как в транзите газа с «Левиафана», так и в его покупке для диверсификации внутреннего потребления. Эрдоган 25 марта открыто заявил, что кооперация в области газа «находится среди тех областей, опираясь на которые Турция и Израиль могут восстановить качество двусторонних отношений». Подробности тогда он не раскрыл.