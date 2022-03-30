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Израиль и Турция начали переговоры о поставках газа в ЕС

Проект может стоить от $1,5 млрд и позволит прокачивать 10–20 млрд куб. м газа в год
Илья Лакстыгал Матвей Катков
Месторождение «Левиафан» на шельфе Средиземного (Левантийского) моря находится в 135 км к западу от израильской Хайфы / Emmanuel DUNAND / AFP

Анкара и Тель-Авив обсуждают строительство газопровода от крупнейшего израильского месторождения «Левиафан» в Средиземном море в Турцию для дальнейшей транспортировки сырья в Южную Европу. Переговоры об этом идут с 9 марта, когда в Анкаре президент Израиля Ицхак Герцог встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а в ближайшие месяцы могут последовать конкретные решения по маршруту трубопровода, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника. Сейчас на этом месторождении добывается около 12 млрд куб. м газа в год.

По словам источника агентства, Турция заинтересована как в транзите газа с «Левиафана», так и в его покупке для диверсификации внутреннего потребления. Эрдоган 25 марта открыто заявил, что кооперация в области газа «находится среди тех областей, опираясь на которые Турция и Израиль могут восстановить качество двусторонних отношений». Подробности тогда он не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных