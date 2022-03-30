Правительство разрешило леспрому сдвинуть инвестпроекты

Правительство разрешило леспрому сдвинуть инвестпроектыЭто позволит отрасли сохранить льготы на фоне перебоев с поставками оборудования из-за санкций
Правительство на фоне санкций ЕС и США против России продлило на год срок выполнения обязательств инвесторов при реализации приоритетных проектов в лесной отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила 29 марта пресс-служба правительства. Оно касается обязательств инвесторов по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры и по модернизации производств на период с 1 марта по 1 сентября 2022 г.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в релизе пояснила, что это позволит не допустить лишения компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) сырьевой базы, а также избежать остановки производств, сокращения выпуска продукции и сохранить рабочие места.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам