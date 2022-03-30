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Правительство разрешило леспрому сдвинуть инвестпроекты

Это позволит отрасли сохранить льготы на фоне перебоев с поставками оборудования из-за санкций
Василий Милькин
Органы международной лесной сертификации FSC и PEFC объявили, что приостанавливают действие торговых сертификатов для российской продукции, что затруднит ее экспорт / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство на фоне санкций ЕС и США против России продлило на год срок выполнения обязательств инвесторов при реализации приоритетных проектов в лесной отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила 29 марта пресс-служба правительства. Оно касается обязательств инвесторов по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры и по модернизации производств на период с 1 марта по 1 сентября 2022 г.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в релизе пояснила, что это позволит не допустить лишения компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) сырьевой базы, а также избежать остановки производств, сокращения выпуска продукции и сохранить рабочие места.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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