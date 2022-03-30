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Казахстан переориентирует грузы на Каспий и в порты Латвии

Эксперты считают эти планы дорогостоящими и сложно реализуемыми
Ксения Потаева
В 2021 г. объем контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай на транзитных сервисах ОТЛК ЕРА составил 692 500 TEU, на 27% больше, чем в 2020 г. / PIXABAY

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проработало альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов, заявил 29 марта глава ведомства Каирбек Ускенбаев. По его словам (их привела пресс-служба правительства страны), речь идет об «оперативных мерах по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов». «Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)», – сказал министр.

В рамках ТМТМ, по словам Ускенбаева, с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию СП на маршруте по аналогии с ОТЛК ЕРА (СП железных дорог Белоруссии, Казахстана и России). Для наращивания грузопотока по ТМТМ планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны в казахстанском порту Актау на восточном побережье Каспия. Этим проектом, следует из сообщения правительства Казахстана, интересуется сингапурская компания PSA International.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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