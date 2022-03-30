Казахстан переориентирует грузы на Каспий и в порты Латвии

В рамках ТМТМ, по словам Ускенбаева, с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию СП на маршруте по аналогии с ОТЛК ЕРА (СП железных дорог Белоруссии, Казахстана и России). Для наращивания грузопотока по ТМТМ планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны в казахстанском порту Актау на восточном побережье Каспия. Этим проектом, следует из сообщения правительства Казахстана, интересуется сингапурская компания PSA International.