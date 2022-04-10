Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Продажи товаров для строительства и ремонта в марте выросли в три раза

Россияне опасались возникновения дефицита и повышения цен
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Если сравнивать с 2021 г., то в марте продажи товаров для строительства и ремонта в сети «Петрович» (второй по обороту российский DIY-ритейлер) в Москве выросли втрое, в Петербурге – вдвое. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор этой компании Евгений Мовчан. Похожие цифры и у другого ритейлера – «Всеинструменты». Председатель совета директоров онлайн-гипермаркета Виктор Кузнецов говорит, что продажи товаров клиентам-физлицам в марте выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи юрлицам, по его словам, были стандартными для этого периода времени.

О росте спроса на товары для строительства и ремонта в 2,5–3 раза у лидеров рынка и в 2 раза для ритейлеров поменьше говорит и генеральный директор Infoline Иван Федяков. Трехкратный рост продаж в первой половине прошлого месяца к февралю зафиксировал и Ozon, рассказала на одном из форумов руководитель категории DIY этого маркетплейса Анна Карпова. Схожую динамику продаж подтвердил и руководитель категории DIY Wildberries Евгений Квасов. Абсолютные цифры никто из них не назвал, а в Leroy Merlin и вовсе отказались от комментариев.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных