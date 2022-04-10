Продажи товаров для строительства и ремонта в марте выросли в три раза

Если сравнивать с 2021 г., то в марте продажи товаров для строительства и ремонта в сети «Петрович» (второй по обороту российский DIY-ритейлер) в Москве выросли втрое, в Петербурге – вдвое. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор этой компании Евгений Мовчан. Похожие цифры и у другого ритейлера – «Всеинструменты». Председатель совета директоров онлайн-гипермаркета Виктор Кузнецов говорит, что продажи товаров клиентам-физлицам в марте выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи юрлицам, по его словам, были стандартными для этого периода времени.