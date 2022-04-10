Продажи товаров для строительства и ремонта в марте выросли в три раза

Продажи товаров для строительства и ремонта в марте выросли в три разаРоссияне опасались возникновения дефицита и повышения цен
Если сравнивать с 2021 г., то в марте продажи товаров для строительства и ремонта в сети «Петрович» (второй по обороту российский DIY-ритейлер) в Москве выросли втрое, в Петербурге – вдвое. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор этой компании Евгений Мовчан. Похожие цифры и у другого ритейлера – «Всеинструменты». Председатель совета директоров онлайн-гипермаркета Виктор Кузнецов говорит, что продажи товаров клиентам-физлицам в марте выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи юрлицам, по его словам, были стандартными для этого периода времени.
О росте спроса на товары для строительства и ремонта в 2,5–3 раза у лидеров рынка и в 2 раза для ритейлеров поменьше говорит и генеральный директор Infoline Иван Федяков. Трехкратный рост продаж в первой половине прошлого месяца к февралю зафиксировал и Ozon, рассказала на одном из форумов руководитель категории DIY этого маркетплейса Анна Карпова. Схожую динамику продаж подтвердил и руководитель категории DIY Wildberries Евгений Квасов. Абсолютные цифры никто из них не назвал, а в Leroy Merlin и вовсе отказались от комментариев.