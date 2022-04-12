Как отразится на UC Rusal потеря контроля над крупнейшим глиноземным заводом

После того как основатель UC Rusal Олег Дерипаска 8 апреля был включен в санкционный список ЕС, переговоры о получении контроля над Aughinish Alumina ведет швейцарская трейдинговая компания Glencore, сообщили источники дублинского издания The Irish Times. Переговоры «продвигаются быстро на фоне международного давления с целью разорвать связи Aughinish Alumina с Россией», пишет издание. Не уточняется, идет ли речь о полной продаже актива или только о выкупе Glencore контрольной доли в нем.