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Как отразится на UC Rusal потеря контроля над крупнейшим глиноземным заводом

Уход из Ирландии снизит рентабельность российской компании, но поможет избежать санкций
Василий Милькин
Завод Aughinish Alumina вошел в состав UC Rusal в 2007 г. / Rusal

Возможная продажа UC Rusal своего крупнейшего глиноземного актива – завода Aughinish Alumina в Ирландии – позволит вывести его из-под санкционных рисков, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. При этом сделка не должна отразиться на поставках глинозема на алюминиевые заводы российской компании.

После того как основатель UC Rusal Олег Дерипаска 8 апреля был включен в санкционный список ЕС, переговоры о получении контроля над Aughinish Alumina ведет швейцарская трейдинговая компания Glencore, сообщили источники дублинского издания The Irish Times. Переговоры «продвигаются быстро на фоне международного давления с целью разорвать связи Aughinish Alumina с Россией», пишет издание. Не уточняется, идет ли речь о полной продаже актива или только о выкупе Glencore контрольной доли в нем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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