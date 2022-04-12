Как отразится на UC Rusal потеря контроля над крупнейшим глиноземным заводом

Как отразится на UC Rusal потеря контроля над крупнейшим глиноземным заводомУход из Ирландии снизит рентабельность российской компании, но поможет избежать санкций
Возможная продажа UC Rusal своего крупнейшего глиноземного актива – завода Aughinish Alumina в Ирландии – позволит вывести его из-под санкционных рисков, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. При этом сделка не должна отразиться на поставках глинозема на алюминиевые заводы российской компании.
После того как основатель UC Rusal Олег Дерипаска 8 апреля был включен в санкционный список ЕС, переговоры о получении контроля над Aughinish Alumina ведет швейцарская трейдинговая компания Glencore, сообщили источники дублинского издания The Irish Times. Переговоры «продвигаются быстро на фоне международного давления с целью разорвать связи Aughinish Alumina с Россией», пишет издание. Не уточняется, идет ли речь о полной продаже актива или только о выкупе Glencore контрольной доли в нем.