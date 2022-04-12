«Росгеология» готовит план импортозамещения оборудования для геологоразведки

Госхолдинг «Росгеология» планирует в мае 2022 г. утвердить карту стратегических инициатив, необходимых для развития компании в условиях санкций. Об этом рассказал журналистам 11 апреля гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков. По его словам, эта программа развития предполагает как импортозамещение оборудования для геологоразведочных работ (ГРР), так и выход на новые рынки в Азии и Африке. Горьков напомнил, что из-за политической напряженности, связанной с событиями на Украине, компания лишилась двух контрактов в Европе – на работы в Северном и Средиземном морях.