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«Росгеология» готовит план импортозамещения оборудования для геологоразведки

Наибольшие риски из-за иностранной техники у шельфовых проектов, говорят эксперты
Матвей Катков Василий Милькин
Санкции Запада «могут в значительной степени отразиться на эффективности сейсморазведки и геофизических исследований» / Юрий Смитюк / ТАСС

Госхолдинг «Росгеология» планирует в мае 2022 г. утвердить карту стратегических инициатив, необходимых для развития компании в условиях санкций. Об этом рассказал журналистам 11 апреля гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков. По его словам, эта программа развития предполагает как импортозамещение оборудования для геологоразведочных работ (ГРР), так и выход на новые рынки в Азии и Африке. Горьков напомнил, что из-за политической напряженности, связанной с событиями на Украине, компания лишилась двух контрактов в Европе – на работы в Северном и Средиземном морях.

По результатам проведенного в феврале технологического стресс-тестирования, по словам Горькова, была выявлена зависимость по 1100 позициям импортного оборудования, прежде всего от импортных комплектующих для отечественного оборудования, а также иностранного ПО. «Росгеология» будет обращаться в Минпромторг за субсидиями, сообщил Горьков, но их размер не уточнил. «Ведомости» направили запрос в министерство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных