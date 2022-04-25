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Российские компании могут пересмотреть планы по водородной энергетике

Из-за санкций потребуется переориентация на другие рынки и на экспорт технологий
Василий Милькин Александр Волобуев
Основными драйверами российского рынка водорода могут стать общественный транспорт и грузоперевозки / VCG via Getty Images

России придется скорректировать комплексную программу развития водородной энергетики «с учетом текущей ситуации», рассказал «Ведомостям» представитель Минэнерго. Среди новых факторов он отметил «переориентацию отдельных проектов с зарубежных рынков на внутренние» и ограничение импорта технологий. По словам собеседника, потребуется новая оценка возможных объемов потребления водорода в России. Он уточнил, что в программе предусмотрена «подпрограмма развития российских технологий» и необходимые меры финансовой и нефинансовой поддержки.

Разработанный ранее министерством проект программы предполагал, что Россия концентрирует усилия по экспорту водорода в Китай, Японию, Южную Корею и Германию («Ведомости» писали об этом 18 февраля). К 2030 г. планировалось поставлять в эти страны 2,2 млн т водорода в год. По оценке Минэнерго, в базовом сценарии в 2030 г. потребление зеленого (электролиз воды) и голубого (конверсия из метана) водорода в мире составит около 60 млн т в год. По оценке Минэнерго, КНР, Япония, Корея и Германия к 2030 г. могут импортировать 9,5 млн т водорода, 23% этого импорта сможет покрыть Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных