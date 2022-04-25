Российские компании могут пересмотреть планы по водородной энергетике

Разработанный ранее министерством проект программы предполагал, что Россия концентрирует усилия по экспорту водорода в Китай, Японию, Южную Корею и Германию («Ведомости» писали об этом 18 февраля). К 2030 г. планировалось поставлять в эти страны 2,2 млн т водорода в год. По оценке Минэнерго, в базовом сценарии в 2030 г. потребление зеленого (электролиз воды) и голубого (конверсия из метана) водорода в мире составит около 60 млн т в год. По оценке Минэнерго, КНР, Япония, Корея и Германия к 2030 г. могут импортировать 9,5 млн т водорода, 23% этого импорта сможет покрыть Россия.