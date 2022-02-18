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Россия хочет занять почти четверть водородного рынка крупнейших потребителей

Но для этого нужны господдержка и импорт технологий
Василий Милькин Александр Волобуев
Водородный транспорт должен стать одним из ключевых потребителей этого топлива в мире / Андрей Гордеев / Ведомости

РФ сконцентрирует усилия по экспорту водорода в Китай, Японию, Южную Корею и Германию. К 2030 г. она сможет удовлетворить почти четверть суммарных потребностей этих стран в импортном водороде – 2,2 млн т в год из 9,5 млн т. Такая оценка дается в датированном 17 февраля 2022 г. проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в РФ, разработанной Минэнерго (первым ее опубликовал Telegram-канал «СоветБезРынка»).

Три источника «Ведомостей» в ведомствах и компаниях отрасли подтвердили подлинность документа. Один из собеседников уточняет, что программа дорабатывается и до внесения в правительство еще может быть скорректирована.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных