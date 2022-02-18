Россия хочет занять почти четверть водородного рынка крупнейших потребителей

Россия хочет занять почти четверть водородного рынка крупнейших потребителейНо для этого нужны господдержка и импорт технологий
РФ сконцентрирует усилия по экспорту водорода в Китай, Японию, Южную Корею и Германию. К 2030 г. она сможет удовлетворить почти четверть суммарных потребностей этих стран в импортном водороде – 2,2 млн т в год из 9,5 млн т. Такая оценка дается в датированном 17 февраля 2022 г. проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в РФ, разработанной Минэнерго (первым ее опубликовал Telegram-канал «СоветБезРынка»).
Три источника «Ведомостей» в ведомствах и компаниях отрасли подтвердили подлинность документа. Один из собеседников уточняет, что программа дорабатывается и до внесения в правительство еще может быть скорректирована.
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