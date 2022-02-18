Россия хочет занять почти четверть водородного рынка крупнейших потребителей

РФ сконцентрирует усилия по экспорту водорода в Китай, Японию, Южную Корею и Германию. К 2030 г. она сможет удовлетворить почти четверть суммарных потребностей этих стран в импортном водороде – 2,2 млн т в год из 9,5 млн т. Такая оценка дается в датированном 17 февраля 2022 г. проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в РФ, разработанной Минэнерго (первым ее опубликовал Telegram-канал «СоветБезРынка»).