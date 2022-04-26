Рост мирового спроса на нефть в 2022 году может затормозиться

Рост мирового спроса на нефть в 2022 году может затормозитьсяРоссийские поставки будут перемещаться на азиатские рынки с более дорогой логистикой
Ожидаемого восстановления мирового спроса на нефть по итогам 2022 г. на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с) может не произойти из-за нестабильности энергетического рынка, роста инфляции и геополитических рисков. Об этом говорится в апрельском обзоре КПМГ, с которым ознакомились «Ведомости».
В исследовании отмечается, что в I квартале 2022 г. глобальный спрос в среднем составил 99 млн б/с, что на 5 млн б/с выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 1 млн б/с меньше, чем в IV квартале 2021 г. Новая вспышка коронавируса в начале этого года не отразилась на спросе, в то время как снятие пандемийных ограничений и стимулирующие меры привели к значительному росту мобильности и производственной активности. Резкий рост цен на газ в зимний период в Европе и Азии создал дополнительный спрос на нефть как альтернативный энергоноситель, указывают аналитики КПМГ.
Цены на все виды энергоносителей начали расти еще в 2021 г., но на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине достигали пиковых значений. 8 марта котировки эталонного сорта Brent достигали $123 за баррель, WTI – $115 за баррель. По данным биржи ICE, 25 апреля июньский (ближайший) фьючерс Brent стоил $101 за баррель, WTI – $96,6 за баррель.