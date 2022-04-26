Рост мирового спроса на нефть в 2022 году может затормозиться

В исследовании отмечается, что в I квартале 2022 г. глобальный спрос в среднем составил 99 млн б/с, что на 5 млн б/с выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 1 млн б/с меньше, чем в IV квартале 2021 г. Новая вспышка коронавируса в начале этого года не отразилась на спросе, в то время как снятие пандемийных ограничений и стимулирующие меры привели к значительному росту мобильности и производственной активности. Резкий рост цен на газ в зимний период в Европе и Азии создал дополнительный спрос на нефть как альтернативный энергоноситель, указывают аналитики КПМГ.