Власти снимут ритейлерам лимит по доле рынка для покупки иностранных сетей

Власти снимут ритейлерам лимит по доле рынка для покупки иностранных сетейЭто может позволить X5 Group приобрести Prisma в Петербурге, считают эксперты
Минпромторг предложил снять до 1 января 2023 г. ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей, которые собираются приобрести уходящие из России иностранные компании. Министерство уже подготовило и внесло в правительство соответствующий законопроект, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
Изменения предлагается внести в ст. 14 закона о торговле, добавил он. Эта норма запрещает продуктовой сети совершать сделку по приобретению долей хозяйствующих субъектов на определенной территории, если ее товарооборот за предыдущий год превышает 25% в денежном выражении в границах этого субъекта (в том числе в пределах города, муниципального района или округа).
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