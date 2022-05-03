Власти снимут ритейлерам лимит по доле рынка для покупки иностранных сетей

Изменения предлагается внести в ст. 14 закона о торговле, добавил он. Эта норма запрещает продуктовой сети совершать сделку по приобретению долей хозяйствующих субъектов на определенной территории, если ее товарооборот за предыдущий год превышает 25% в денежном выражении в границах этого субъекта (в том числе в пределах города, муниципального района или округа).