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Власти снимут ритейлерам лимит по доле рынка для покупки иностранных сетей

Это может позволить X5 Group приобрести Prisma в Петербурге, считают эксперты
Анастасия Бойко Анна Киселева
Финский холдинг S-Group, управляющий 16 супермаркетами Prisma, 4 марта на своем сайте объявил о решении свернуть всю операционную деятельность в России из-за «фундаментальных изменений в бизнес-среде» / Светлана Холявчук / PhotoXPress

Минпромторг предложил снять до 1 января 2023 г. ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей, которые собираются приобрести уходящие из России иностранные компании. Министерство уже подготовило и внесло в правительство соответствующий законопроект, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.

Изменения предлагается внести в ст. 14 закона о торговле, добавил он. Эта норма запрещает продуктовой сети совершать сделку по приобретению долей хозяйствующих субъектов на определенной территории, если ее товарооборот за предыдущий год превышает 25% в денежном выражении в границах этого субъекта (в том числе в пределах города, муниципального района или округа).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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