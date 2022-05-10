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Германия и Катар не могут договориться о поставках сжиженного газа

Требования арабов напоминают условия долгосрочных контрактов «Газпрома»
Матвей Катков
Германия и Катар не могут договориться о поставках сжиженного газа / АР

ФРГ и Катар пока не согласовали основные условия поставок сжиженного природного газа (СПГ), сообщило 9 мая Reuters со ссылкой на источники. По их данным, стороны не могут, в частности, договориться о сроках будущих контрактов. Берлин стремится к 2040 г. снизить выбросы углекислого газа на 88%, а контракт сроком на 20 лет, на котором настаивает Катар, станет помехой в достижении этой цели. Доха также требует определения конечного пункта назначения поставок, что не позволило бы Германии перенаправлять газ в другие регионы Европы, однако ЕС выступает против этого. Еще одним условием Катара является нефтяная привязка цен на СПГ, что также не устраивает ФРГ.

Агентство отмечает, что в переговорах с Катаром Германия конкурирует с другими странами – покупателями СПГ. По словам источника Reuters, поставки СПГ из Катара в Германию в ближайшее время «не ожидаются». Переговоры должны возобновиться в течение мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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