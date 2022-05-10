Германия и Катар не могут договориться о поставках сжиженного газа

ФРГ и Катар пока не согласовали основные условия поставок сжиженного природного газа (СПГ), сообщило 9 мая Reuters со ссылкой на источники. По их данным, стороны не могут, в частности, договориться о сроках будущих контрактов. Берлин стремится к 2040 г. снизить выбросы углекислого газа на 88%, а контракт сроком на 20 лет, на котором настаивает Катар, станет помехой в достижении этой цели. Доха также требует определения конечного пункта назначения поставок, что не позволило бы Германии перенаправлять газ в другие регионы Европы, однако ЕС выступает против этого. Еще одним условием Катара является нефтяная привязка цен на СПГ, что также не устраивает ФРГ.