Иностранные фармдистрибуторы прекращают или сокращают работу в России

Иностранные фармдистрибуторы прекращают или сокращают работу в РоссииОни уходят из страны вслед за зарубежными производителями сырья и вспомогательных веществ
Голландский дистрибутор IMCD, импортирующий субстанции и вспомогательные вещества для выпуска лекарств, уходит с российского рынка и закрывает офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил на своем официальном сайте. В нашей стране эта фирма работала с фармкомпаниями «Гротекс» и «Вертекс», а доля ее поставок для некоторых российских заводов составляла до 30% от общего числа закупаемых позиций, рассказал управляющий партнер специализирующейся на фармацевтике консалтинговой компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.
Еще один дистрибутор – американская Azelis, в свою очередь, в своем письме предупредила клиентов о сокращении поставок. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник отечественной фармацевтической компании. Azelis официально представляла в России продукцию производителя сырья для мягких лекарственных форм, инъекций и ингаляций Lubrizol, с поставками которой, по словам Лисовского, тоже есть сложности.
Дистрибуторы прекратили или существенно сократили поставки в Россию вслед за иностранными производителями фармацевтического сырья и вспомогательных веществ. В частности, об этом после начала спецоперации на Украине заявили один из крупнейших в мире химических концернов – немецкий BASF и британский производитель специальных химикатов Croda. Американская Panreac в клиентской рассылке также сообщила о приостановке ввоза всей своей продукции для фармпромышленности в Россию как напрямую, так и через дистрибуторов или реэкспорт. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма, его подлинность подтвердил представитель фармкомпании «Герофарм». Последняя закупала у Panreac глюкозу без водной основы для создания субстанций инсулина, а также глицин, дрожжи, цинк, цистамин и другую продукцию, необходимую для выпуска биорегуляторов и препаратов для лечения сахарного диабета и эпилепсии.
Сейчас «Герофарм» переходит на альтернативных поставщиков, добавил ее представитель. Глицин как фармсубстанцию в 2021 г. ввозил еще и Китай, годом ранее его импортировали из Японии, так что директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов не видит угроз по этому направлению. Остальные позиции, по его мнению, тоже легко заместят альтернативные поставщики или начнут ввозить их в рамках параллельного импорта. Статистикой ввоза вспомогательных веществ в Россию RNC Pharma не располагает.
BASF в прошлом году ввозил в Россию 10 типов фармацевтических субстанций, рассказал Беспалов. Порядка 65% от натурального объема поставок компании приходилось на субстанции ибупрофена, жирорастворимого витамина ретинола и левоментола, используемого в том числе при производстве пастилок от кашля и капель от насморка. В прошлом году ретинол в нашу страну поставляли две компании, но 76% их денежного объема приходилось на BASF. У ибупрофена и левоментола было по четыре поставщика. Доля немецкого концерна в денежном объеме этих ввезенных субстанций составляла 14 и 64% соответственно, продолжает эксперт. Согласно данным аналитической компании DSM Group, доля импорта субстанции декспантенола BASF в 2021 г. (используется для лечения повреждений кожи) составила все 100%. Субстанция ибупрофена, как и другие позиции, может быть заменена на продукцию китайского производства, которая и так поставляется в Россию, считает Беспалов.
Сырье BASF через отечественного дистрибутора закупает российская Biocad. Оно используется для создания части лекарств химического синтеза, рассказал ее представитель, добавив, что сейчас компания изучает альтернативных производителей субстанций и материалов. По словам Беспалова, на рынке фармацевтических субстанций эта иностранная компания не самый значимый игрок, на ее долю приходилось 0,9% в натуральном и 0,13% в денежном выражении от общего импорта таких веществ в Россию за 2021 г. (15 800 т на 195,4 млрд руб.), следует из данных RNC Pharma.
Лисовский не так оптимистичен. Помимо субстанций BASF производит вспомогательные вещества, объемы импорта которых аналитики затрудняются подсчитать. В частности, они применяются для регулирования скорости распада лекарственной формы, т. е. помогают препарату немедленно высвободить действующее вещество в организм или, наоборот, увеличивают или уменьшают срок этого процесса, что бывает важно для эффективного лечения пациента. Немецкий холдинг также выпускает вещества для изготовления мягких лекарственных форм и желатиновых капсул, ингредиенты для создания субстанций, витамины, растительные стеролы, эмульгаторы и т. д. Лисовский считает, что выпуск некоторых препаратов на время может быть приостановлен, пока не найдутся альтернативные производители. А в долгосрочной перспективе России предстоит налаживать собственный синтез субстанций, уверен он.
Сворачивающие работу в России поставщики оказывали влияние на 2–3% общего ассортимента «Озон фармацевтики», насчитывающего более 350 продуктов, сказал исполнительный директор компании Андрей Горшков. По его предварительным оценкам, сложности могут возникнуть максимум с 5–10 товарами. Как рассказал представитель Biocad, компания получила целый ряд уведомлений от зарубежных контрагентов о невозможности выполнять свои обязательства. Уточнять их названия он не стал. По его словам, некоторые позиции, ранее закупаемые у европейских поставщиков, не имеют альтернатив даже на других рынках.
Вспомогательные компоненты уходящих иностранных компаний позволяли минимизировать издержки для поддержания доступной цены лекарств, говорит Горшков. Он тоже считает, что ушедшие с рынка позиции можно заменить продукцией из Китая и Индии. Она не будет проигрывать в качестве, но будет дороже за счет роста стоимости логистики и повышения цен китайскими продавцами, которые обычно оперативно реагируют на возросший спрос, предполагает Горшков. По его словам, без корректировки цен в среднесрочной перспективе у фармкомпаний могут возникнуть проблемы с рентабельностью производства. «Озон фармацевтика» сможет удерживать цены на текущем уровне не более полугода, а что будет дальше, предсказать невозможно, заключил собеседник «Ведомостей».
Отказ крупных европейских компаний от поставок вспомогательных веществ и сырья для производства лекарств, безусловно, окажет влияние на производственные процессы в фармацевтической отрасли, сказал представитель Минпромторга. Он напоминает, что во время пандемии многие компании организовали работу с дополнительными поставщиками и начали формировать резервы сырья, материалов и комплектующих. Например, чтобы исключить перебои, «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») занялась подбором альтернативных поставщиков фармсубстанций и вспомогательных материалов для производства лекарств еще задолго до начала пандемии и ужесточения санкций, рассказал генеральный директор компании Рустем Муратов. По части уходящих позиций альтернативы уже найдены, добавил представитель Минпромторга.
Но фармкомпаниям еще предстоит решить регуляторные вопросы, так как замена вспомогательных веществ, сырья, материалов и субстанций потребует внесения изменений в регистрационное досье препарата. Чтобы ускорить эти процедуры, 23 марта правительство приняло постановление, позволяющее вносить новые данные в досье более оперативно, пояснил собеседник «Ведомостей». Для увеличения уровня локализации отечественных производств Минпромторг также намерен развивать в стране малотоннажную химию.
Запросы в BASF, IMCD, Azelis, Lubrizol, Panreac, «Гротекс», «Валента фарм», «Р-фарм» и др., а также в Ассоциацию российских фармпроизводителей остались без ответа. Представитель «Вертекса» отказался от комментариев.