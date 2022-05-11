Иностранные фармдистрибуторы прекращают или сокращают работу в России

BASF в прошлом году ввозил в Россию 10 типов фармацевтических субстанций, рассказал Беспалов. Порядка 65% от натурального объема поставок компании приходилось на субстанции ибупрофена, жирорастворимого витамина ретинола и левоментола, используемого в том числе при производстве пастилок от кашля и капель от насморка. В прошлом году ретинол в нашу страну поставляли две компании, но 76% их денежного объема приходилось на BASF. У ибупрофена и левоментола было по четыре поставщика. Доля немецкого концерна в денежном объеме этих ввезенных субстанций составляла 14 и 64% соответственно, продолжает эксперт. Согласно данным аналитической компании DSM Group, доля импорта субстанции декспантенола BASF в 2021 г. (используется для лечения повреждений кожи) составила все 100%. Субстанция ибупрофена, как и другие позиции, может быть заменена на продукцию китайского производства, которая и так поставляется в Россию, считает Беспалов.