«Л’Этуаль» начинает развивать аптечный бизнес в регионах

Парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» будет открывать аптеки на территории своих магазинов в регионах. Судя по информации на сайте компании, речь идет как минимум о 13 городах помимо Москвы. Представитель компании подтвердил, что она намерена создать федеральную сеть аптечных корнеров. До конца 2022 г. она откроет аптеки в своих флагманских магазинах в 21 российском городе, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Симферополе. Точное количество точек представитель «Л’Этуаль» не раскрыл, но оценил инвестиции в открытие одного корнера в 7–10 млн руб.