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«Л’Этуаль» начинает развивать аптечный бизнес в регионах

Это позволит компании повысить продажи на фоне конкуренции на рынке косметики
Анна Киселева
Аптечное направление – это дополнительный источник продаж в условиях усиливающейся конкуренции и ухода из-за санкций ряда профильных парфюмерных и косметических брендов / Максим Стулов / Ведомости

Парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» будет открывать аптеки на территории своих магазинов в регионах. Судя по информации на сайте компании, речь идет как минимум о 13 городах помимо Москвы. Представитель компании подтвердил, что она намерена создать федеральную сеть аптечных корнеров. До конца 2022 г. она откроет аптеки в своих флагманских магазинах в 21 российском городе, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Симферополе. Точное количество точек представитель «Л’Этуаль» не раскрыл, но оценил инвестиции в открытие одного корнера в 7–10 млн руб.

Три пилотных корнера «Л’Этуаль» запустила в Москве еще в декабре 2021 г. после получения лицензии на торговлю лекарствами в розничных магазинах. В марте ритейлер обзавелся лицензией на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, после чего первым среди парфюмерно-косметических сетей начал продавать лекарства в интернет-магазине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных