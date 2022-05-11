«Л’Этуаль» начинает развивать аптечный бизнес в регионах

«Л’Этуаль» начинает развивать аптечный бизнес в регионахЭто позволит компании повысить продажи на фоне конкуренции на рынке косметики
Парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» будет открывать аптеки на территории своих магазинов в регионах. Судя по информации на сайте компании, речь идет как минимум о 13 городах помимо Москвы. Представитель компании подтвердил, что она намерена создать федеральную сеть аптечных корнеров. До конца 2022 г. она откроет аптеки в своих флагманских магазинах в 21 российском городе, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Симферополе. Точное количество точек представитель «Л’Этуаль» не раскрыл, но оценил инвестиции в открытие одного корнера в 7–10 млн руб.
Три пилотных корнера «Л’Этуаль» запустила в Москве еще в декабре 2021 г. после получения лицензии на торговлю лекарствами в розничных магазинах. В марте ритейлер обзавелся лицензией на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, после чего первым среди парфюмерно-косметических сетей начал продавать лекарства в интернет-магазине.