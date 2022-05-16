Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетного импорта

Стоимость кредита будет рассчитываться по следующей формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ. Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.