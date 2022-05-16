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Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетного импорта

Стоимость займов по программе составит 30% от ключевой ставки плюс 3 п. п.
Екатерина Кинякина Дмитрий Гринкевич Маргарита Соболь
Власти пытаются удерживать импорт от обвала  / Алексей Павлишак / ТАСС

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров, следует из проекта постановления правительства, который был направлен в аппарат правительства первым заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Стоимость кредита будет рассчитываться по следующей формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ. Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных