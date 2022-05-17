Фармкомпании пожаловались на долгую процедуру перерегистрации лекарств

Фармкомпании пожаловались на долгую процедуру перерегистрации лекарствМеханизм решения этой проблемы есть, но пока только на бумаге
Фармпроизводители опасаются временной остановки производства некоторых лекарств из-за необходимости вносить изменения в регистрационные досье при каждой смене поставщиков субстанций, вспомогательных компонентов и оборудования. Об этой проблеме «Ведомостям» рассказали представители двух отраслевых объединений и двух фармкомпаний на «Российском фармацевтическом форуме».
Российское правительство такое развитие событий предусмотрело, поэтому в конце марта было выпущено постановление, ускоряющее процедуру перерегистрации лекарств, которые оказались в дефиците или потенциально могут исчезнуть. Документ был принят сразу, но межведомственная комиссия, которая должна выдавать заключения о нехватке препаратов или ее рисках, спустя два месяца так и не начала свою работу, уверяет председатель правления Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин.