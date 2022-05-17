Фармкомпании пожаловались на долгую процедуру перерегистрации лекарств

Российское правительство такое развитие событий предусмотрело, поэтому в конце марта было выпущено постановление, ускоряющее процедуру перерегистрации лекарств, которые оказались в дефиците или потенциально могут исчезнуть. Документ был принят сразу, но межведомственная комиссия, которая должна выдавать заключения о нехватке препаратов или ее рисках, спустя два месяца так и не начала свою работу, уверяет председатель правления Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин.