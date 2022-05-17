Фармкомпании не торопятся пересматривать цены на жизненно важные лекарства

Так, «Озон фармацевтика», к примеру, получила 22 письма от Росздравнадзора и на первые два уже ответила, рассказал исполнительный директор компании Андрей Горшков. По итогам анализа, по его словам, ведомство может предложить подать заявление на пересмотр цены. Далее эти заявки рассматривает ФАС. Вся процедура изучения документов занимает не менее 30 рабочих дней, поэтому большая часть обращений еще находится в работе, уточнил представитель Минздрава. По его словам, с момента вступления в силу поправок министерство получило около 250 обращений от фармкомпаний. Всего же в перечень ЖНВЛП входит 808 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. А госреестр предельных отпускных цен содержит 38 749 записей о зарегистрированных ценах на ЖНВЛП, уточнил представитель Минздрава.