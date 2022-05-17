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Фармкомпании не торопятся пересматривать цены на жизненно важные лекарства

Они ждут, пока стабилизируется стоимость логистики и финансирования
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

Несмотря на то что правительство России в конце марта этого года разрешило повышать предельные отпускные цены на жизненно важные препараты (ЖНВЛП) при риске их дефицита или дефиците из-за изменения курсов иностранных валют, число поданных заявок от фармпроизводителей не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 25 апреля по 13 мая она получила заявления о пересмотре стоимости пяти международных непатентованных наименований препаратов от 26 компаний, из них согласована перерегистрация лишь двух торговых названий. Он уточняет, что похожие цифры были и в прошлом году. По остальным заявкам ведомство проводит экономический анализ, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Согласно установленным правилам, обращения от фармкомпаний получает Минздрав, который направляет данные по ним в Росздравнадзор для мониторинга дефицита конкретных ЖНВЛП. Это ведомство опрашивает всех производителей лекарств с этим действующим веществом и направляет заключение в Минздрав, следует из текста поправок.

Так, «Озон фармацевтика», к примеру, получила 22 письма от Росздравнадзора и на первые два уже ответила, рассказал исполнительный директор компании Андрей Горшков. По итогам анализа, по его словам, ведомство может предложить подать заявление на пересмотр цены. Далее эти заявки рассматривает ФАС. Вся процедура изучения документов занимает не менее 30 рабочих дней, поэтому большая часть обращений еще находится в работе, уточнил представитель Минздрава. По его словам, с момента вступления в силу поправок министерство получило около 250 обращений от фармкомпаний. Всего же в перечень ЖНВЛП входит 808 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. А госреестр предельных отпускных цен содержит 38 749 записей о зарегистрированных ценах на ЖНВЛП, уточнил представитель Минздрава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных