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Траты России на закупку противовирусных препаратов выросли в восемь раз

Эпидемия коронавируса в стране затихает, поэтому израсходовать эти лекарства будет сложно
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

На приобретение противовирусных препаратов, включая лекарства для терапии коронавируса и ВИЧ, на госзакупках в I квартале 2022 г. было потрачено 44,9 млрд руб., сказано в исследовании отраслевого издания «Фармацевтический вестник» и аналитической компании AlphaRM, с которым ознакомились «Ведомости». Там говорится, что это в 8 раз больше, чем было приобретено в первые три месяца прошлого года, и практически сопоставимо с закупками противоопухолевых препаратов, традиционно самой дорогостоящей терапевтической группы (50,5 млрд руб.).

В первую пятерку противовирусных препаратов, на которые было выделено больше всего средств, вошли четыре лекарства для лечения коронавируса и одно против ВИЧ. К примеру, закупки молнупиравира удвоились к I кварталу 2021 г., составив 9,8 млрд руб. Фавипиравира приобретено в 4 раза (7,5 млрд руб.), долутегравира – в 78 раз (6,3 млрд руб.), а умифеновира – в 7 раз (3,8 млрд руб.) больше, чем годом ранее. В общей сложности на покупку лекарств для борьбы с COVID-19 было потрачено 38,1 млрд руб., сказано в исследовании (в I квартале 2021 г. их объем был всего 5,9 млрд руб.). Но это могут быть не все поставки, связанные с этой инфекцией, так как госзаказчиики не обязаны маркировать их специальным образом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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