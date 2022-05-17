Траты России на закупку противовирусных препаратов выросли в восемь раз

В первую пятерку противовирусных препаратов, на которые было выделено больше всего средств, вошли четыре лекарства для лечения коронавируса и одно против ВИЧ. К примеру, закупки молнупиравира удвоились к I кварталу 2021 г., составив 9,8 млрд руб. Фавипиравира приобретено в 4 раза (7,5 млрд руб.), долутегравира – в 78 раз (6,3 млрд руб.), а умифеновира – в 7 раз (3,8 млрд руб.) больше, чем годом ранее. В общей сложности на покупку лекарств для борьбы с COVID-19 было потрачено 38,1 млрд руб., сказано в исследовании (в I квартале 2021 г. их объем был всего 5,9 млрд руб.). Но это могут быть не все поставки, связанные с этой инфекцией, так как госзаказчиики не обязаны маркировать их специальным образом.