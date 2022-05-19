Правительство продлит ограничения на вывоз удобрений из России

Правительство продлит ограничения на вывоз удобрений из РоссииНо размер экспортных квот на вторую половину 2022 года пока не согласован
Квоты на экспорт азотных и азотсодержащих удобрений будут продлены как минимум до конца 2022 г., заявила 18 мая на заседании правительственной комиссии по АПК вице-премьер Виктория Абрамченко. Текущие ограничения действуют до 31 мая.
Абрамченко также подчеркнула, что поставки на внутренний рынок должны оставаться для производителей приоритетными. По ее словам, с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. аграриям предстоит закупить свыше 15 млн т удобрений, на 23% больше, чем годом ранее. Принятые правительством меры по обеспечению аграриев необходимыми ресурсами уже доказали свою эффективность, добавила Абрамченко.
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