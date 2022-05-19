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Правительство продлит ограничения на вывоз удобрений из России

Но размер экспортных квот на вторую половину 2022 года пока не согласован
Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости

Квоты на экспорт азотных и азотсодержащих удобрений будут продлены как минимум до конца 2022 г., заявила 18 мая на заседании правительственной комиссии по АПК вице-премьер Виктория Абрамченко. Текущие ограничения действуют до 31 мая.

Абрамченко также подчеркнула, что поставки на внутренний рынок должны оставаться для производителей приоритетными. По ее словам, с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. аграриям предстоит закупить свыше 15 млн т удобрений, на 23% больше, чем годом ранее. Принятые правительством меры по обеспечению аграриев необходимыми ресурсами уже доказали свою эффективность, добавила Абрамченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных