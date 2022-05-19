Правительство продлит ограничения на вывоз удобрений из России

Абрамченко также подчеркнула, что поставки на внутренний рынок должны оставаться для производителей приоритетными. По ее словам, с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. аграриям предстоит закупить свыше 15 млн т удобрений, на 23% больше, чем годом ранее. Принятые правительством меры по обеспечению аграриев необходимыми ресурсами уже доказали свою эффективность, добавила Абрамченко.