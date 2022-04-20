Правительство может отменить контроль налоговиков за экспортными ценами на удобрения

Правительство предложило отменить налоговый контроль за экспортными ценами на минудобрения на 2022–2023 гг. Предложение содержится в дополнительном перечне мер к плану поддержки экономики в условиях санкций (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству).