Правительство может отменить контроль налоговиков за экспортными ценами на удобрения

Правительство может отменить контроль налоговиков за экспортными ценами на удобренияЭто снимет налоговые риски, возникшие из-за отсутствия ценовых котировок и роста мировых цен
Правительство предложило отменить налоговый контроль за экспортными ценами на минудобрения на 2022–2023 гг. Предложение содержится в дополнительном перечне мер к плану поддержки экономики в условиях санкций (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству).
Отменить контроль предполагается путем исключения удобрений из числа товаров мировой биржевой торговли. Инициаторы предложения – РСПП и «Уралхим», ответственные исполнители – Минпромторг и ФНС. Позиции сторон должны были быть представлены в правительство к 14 апреля.
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