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Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифы

Это может затормозить рост ставок аренды, но есть риск дефицита вагонов
Ксения Потаева Александр Волобуев
Ставки на доставку щебня с 2020 по 2021 г. выросли минимум в 2 раза, превысив 2000 руб. за вагон в сутки / Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство России прорабатывает ряд мер для снижения цен на перевозку строительных грузов, сообщили «Ведомостям» два источника в операторских компаниях и подтвердил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Речь идет о бронировании определенного процента вагонов для нужд производителей стройматериалов, а также о фиксации для них железнодорожных тарифов (ставок на предоставление вагонов операторами).

Один из источников утверждает, что инициатором мер является Минстрой. Он добавляет, что такая инициатива отражена в обновленном варианте Стратегии развития строительной отрасли до 2030 г. с прогнозом до 2035 г., которую готовит ведомство. Документ еще не представлен в правительство, уточняет представитель Хуснуллина. В Минстрое пояснений не дали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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