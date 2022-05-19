Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифы

Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифыЭто может затормозить рост ставок аренды, но есть риск дефицита вагонов
Правительство России прорабатывает ряд мер для снижения цен на перевозку строительных грузов, сообщили «Ведомостям» два источника в операторских компаниях и подтвердил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Речь идет о бронировании определенного процента вагонов для нужд производителей стройматериалов, а также о фиксации для них железнодорожных тарифов (ставок на предоставление вагонов операторами).
Один из источников утверждает, что инициатором мер является Минстрой. Он добавляет, что такая инициатива отражена в обновленном варианте Стратегии развития строительной отрасли до 2030 г. с прогнозом до 2035 г., которую готовит ведомство. Документ еще не представлен в правительство, уточняет представитель Хуснуллина. В Минстрое пояснений не дали.