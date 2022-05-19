Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифы

Один из источников утверждает, что инициатором мер является Минстрой. Он добавляет, что такая инициатива отражена в обновленном варианте Стратегии развития строительной отрасли до 2030 г. с прогнозом до 2035 г., которую готовит ведомство. Документ еще не представлен в правительство, уточняет представитель Хуснуллина. В Минстрое пояснений не дали.