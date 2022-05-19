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Россияне не могут вывезти сахар из страны

Запрет на это был введен еще в марте на фоне ажиотажного спроса, его могут снять только в конце лета
Маргарита Соболь Анна Киселева
Сахар, перемещаемый физическими лицами, в том числе для личного пользования, среди исключений не значится / Максим Стулов / Ведомости

На пограничном пункте «Шумилкино» в Псковской области размещено объявление о том, что пересекающие границу лица не могут вывозить из страны сахар, «даже 1 кг». Об этом «Ведомостям» рассказал бизнесмен, направлявшийся в деловую поездку в Эстонию. Представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) подтвердил, что, согласно постановлению правительства от 14 марта 2022 г. № 361, такой запрет действует до 31 августа этого года. К исключениям документ относит гуманитарную помощь, организацию припасов и транзитных перевозок, а также обеспечение воинских формирований за рубежом. Также можно вывозить сахар на «Байконур», Шпицберген, в частично признанные республики (Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР), страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; только с разрешения Минсельхоза) и Белоруссию в рамках Союзного государства.

Сахар, перемещаемый физическими лицами, в том числе для личного пользования, среди исключений не значится, указал представитель ФТС. Представитель Минсельхоза, который совместно с Минпромторгом готовил это постановление, говорит, что этот вопрос находится в ведении ФТС. Представитель Минпромторга объяснил, что указанные в перечне исключений «припасы» в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС – это «товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных и воздушных судов, а также поездов в местах их стоянки и пути следования». Они предназначены для потребления и использования пассажирами и членами экипажей этих судов и поездов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных