Россияне не могут вывезти сахар из страны

На пограничном пункте «Шумилкино» в Псковской области размещено объявление о том, что пересекающие границу лица не могут вывозить из страны сахар, «даже 1 кг». Об этом «Ведомостям» рассказал бизнесмен, направлявшийся в деловую поездку в Эстонию. Представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) подтвердил, что, согласно постановлению правительства от 14 марта 2022 г. № 361, такой запрет действует до 31 августа этого года. К исключениям документ относит гуманитарную помощь, организацию припасов и транзитных перевозок, а также обеспечение воинских формирований за рубежом. Также можно вывозить сахар на «Байконур», Шпицберген, в частично признанные республики (Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР), страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; только с разрешения Минсельхоза) и Белоруссию в рамках Союзного государства.