Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Сбер Еаптека» будет продавать БАДы в том числе через отделения Сбербанка

Это одна из самых быстрорастущих категорий товаров, поэтому она активно привлекает новых игроков
Анна Киселева Мария Глухова
Евгений Разумный / Ведомости

Сервис онлайн-заказа лекарств «Сбер Еаптека», принадлежащий группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика и Сбербанку, начал продавать собственную линейку биологически активных добавок (БАД) под брендом Love Botanica. Соответствующая продукция появилась на сайте площадки, обнаружили «Ведомости». Представитель «Сбер Еаптеки» рассказал, что в дальнейшем БАДы появятся в продаже и в физических аптеках компании, а также в аптечных пунктах в отделениях Сбербанка, которых в России уже насчитывается почти 100. Они расположены в крупных городах, например в Иркутске, Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Перми и Саранске.

В линейку добавок «Сбер Еаптека» входят восемь продуктов, включающих витамины C и D, а также комплексы – седативные, для дыхания, похудения и проч. Стоимость представленных на сайте добавок варьируется от 695 до 995 руб. Выпускаются они, согласно данным сайта, на площадках «Фармакор продакшн». Запрос в эту компанию остался без ответа.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных