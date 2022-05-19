«Сбер Еаптека» будет продавать БАДы в том числе через отделения Сбербанка

«Сбер Еаптека» будет продавать БАДы в том числе через отделения СбербанкаЭто одна из самых быстрорастущих категорий товаров, поэтому она активно привлекает новых игроков
Сервис онлайн-заказа лекарств «Сбер Еаптека», принадлежащий группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика и Сбербанку, начал продавать собственную линейку биологически активных добавок (БАД) под брендом Love Botanica. Соответствующая продукция появилась на сайте площадки, обнаружили «Ведомости». Представитель «Сбер Еаптеки» рассказал, что в дальнейшем БАДы появятся в продаже и в физических аптеках компании, а также в аптечных пунктах в отделениях Сбербанка, которых в России уже насчитывается почти 100. Они расположены в крупных городах, например в Иркутске, Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Перми и Саранске.
В линейку добавок «Сбер Еаптека» входят восемь продуктов, включающих витамины C и D, а также комплексы – седативные, для дыхания, похудения и проч. Стоимость представленных на сайте добавок варьируется от 695 до 995 руб. Выпускаются они, согласно данным сайта, на площадках «Фармакор продакшн». Запрос в эту компанию остался без ответа.