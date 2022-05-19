«Сбер Еаптека» будет продавать БАДы в том числе через отделения Сбербанка

Сервис онлайн-заказа лекарств «Сбер Еаптека», принадлежащий группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика и Сбербанку, начал продавать собственную линейку биологически активных добавок (БАД) под брендом Love Botanica. Соответствующая продукция появилась на сайте площадки, обнаружили «Ведомости». Представитель «Сбер Еаптеки» рассказал, что в дальнейшем БАДы появятся в продаже и в физических аптеках компании, а также в аптечных пунктах в отделениях Сбербанка, которых в России уже насчитывается почти 100. Они расположены в крупных городах, например в Иркутске, Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Перми и Саранске.