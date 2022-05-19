«Северстали» придется искать место для своего проката в России

«Северстали» придется искать место для своего проката в РоссииКомпания ищет направления сбыта из-за запрета на поставки в Европу
«Северсталь» в 2022 г. рассчитывает снизить экспорт и увеличить долю продаж горячекатаных рулонов на внутреннем рынке до 49%, или до 1,3 млн т. Об этом говорится в презентации начальника управления продаж производителям труб малого и среднего диаметра «Северстали» Анны Киприной. Документ есть у «Ведомостей».
В 2021 г. доля экспорта этой продукции у компании составляла 71%, или 2,1 млн т. По данным «Северстали», уровень цен на горячекатаный рулон в мае 2022 г. составляет в России $930 за 1 т на базисе FOB, в Турции – $1065 за 1 т, в Северной Европе на базисе EXW – $1337.
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