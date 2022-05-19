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«Северстали» придется искать место для своего проката в России

Компания ищет направления сбыта из-за запрета на поставки в Европу
Николай Николаев
«Северсталь» намерена заполнить российский рынок своим прокатом / Александр Коркка / РИА Новости

«Северсталь» в 2022 г. рассчитывает снизить экспорт и увеличить долю продаж горячекатаных рулонов на внутреннем рынке до 49%, или до 1,3 млн т. Об этом говорится в презентации начальника управления продаж производителям труб малого и среднего диаметра «Северстали» Анны Киприной. Документ есть у «Ведомостей».

В 2021 г. доля экспорта этой продукции у компании составляла 71%, или 2,1 млн т. По данным «Северстали», уровень цен на горячекатаный рулон в мае 2022 г. составляет в России $930 за 1 т на базисе FOB, в Турции – $1065 за 1 т, в Северной Европе на базисе EXW – $1337.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных