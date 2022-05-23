«Белая Дача» инвестирует 1 млрд рублей в производство салатов в Новороссийске

«Белая Дача» инвестирует 1 млрд рублей в производство салатов в НовороссийскеНовый комплекс поможет снизить зависимость от импорта
«Белая Дача» приступила к строительству в Новороссийске первой очереди производственного комплекса «Салаты с моря» по выращиванию кочанных салатов в орошаемом открытом грунте и бейби-салатов в туннельных пленочных теплицах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Сам проект будет реализован на территории площадью 850 га, его проектная мощность – 5000 т салатов в год, из которых 3000 т будут выращиваться круглогодично. Он позволит «Белой Даче» увеличить производство более чем в 2 раза (сейчас – 4000 т) и обеспечить нужды своих перерабатывающих площадок собственным сырьем, говорит представитель компании. Инвестиции в проект он оценивает в 1 млрд руб., это собственные средства компании. Его планируется запустить в III квартале 2022 г., но на максимальные мощности «Белая Дача» намерена выйти лишь во II квартале следующего года.
Основной объем текущих мощностей «Белой Дачи» – это переработка салатов: их мытье, нарезка, упаковка и т. д. (заводы компании расположены в Московской области, Республике Татарстан и Новосибирской области. – «Ведомости»), в этом сегменте компания является одним из крупнейших игроков российского рынка, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства FruitNews Ирина Козий. Однако, по ее словам, эта компания еще и крупный импортер салатов, а новое производство позволяет снизить долю зарубежных поставок. 5000 т, по ее словам, это достаточно заметная цифра для рынка.
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка подсчитал, что потребление салатов и пряных трав в России составило 230 000 т в 2020 г. Но, по мнению Козий, эти цифры могут быть завышены. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 г. Россия импортировала салатных овощей (а также шпината и латука, но за вычетом зелени) порядка 60 240 т. Среди основных стран-поставщиков – Турция, Сербия, Северная Македония, Азербайджан, Египет, Китай.