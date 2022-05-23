«Белая Дача» инвестирует 1 млрд рублей в производство салатов в Новороссийске

Сам проект будет реализован на территории площадью 850 га, его проектная мощность – 5000 т салатов в год, из которых 3000 т будут выращиваться круглогодично. Он позволит «Белой Даче» увеличить производство более чем в 2 раза (сейчас – 4000 т) и обеспечить нужды своих перерабатывающих площадок собственным сырьем, говорит представитель компании. Инвестиции в проект он оценивает в 1 млрд руб., это собственные средства компании. Его планируется запустить в III квартале 2022 г., но на максимальные мощности «Белая Дача» намерена выйти лишь во II квартале следующего года.