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«Белая Дача» инвестирует 1 млрд рублей в производство салатов в Новороссийске

Новый комплекс поможет снизить зависимость от импорта
Маргарита Соболь
Основной объем текущих мощностей компании – это переработка салатов / «Белая Дача»

«Белая Дача» приступила к строительству в Новороссийске первой очереди производственного комплекса «Салаты с моря» по выращиванию кочанных салатов в орошаемом открытом грунте и бейби-салатов в туннельных пленочных теплицах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Сам проект будет реализован на территории площадью 850 га, его проектная мощность – 5000 т салатов в год, из которых 3000 т будут выращиваться круглогодично. Он позволит «Белой Даче» увеличить производство более чем в 2 раза (сейчас – 4000 т) и обеспечить нужды своих перерабатывающих площадок собственным сырьем, говорит представитель компании. Инвестиции в проект он оценивает в 1 млрд руб., это собственные средства компании. Его планируется запустить в III квартале 2022 г., но на максимальные мощности «Белая Дача» намерена выйти лишь во II квартале следующего года.

Основной объем текущих мощностей «Белой Дачи» – это переработка салатов: их мытье, нарезка, упаковка и т. д. (заводы компании расположены в Московской области, Республике Татарстан и Новосибирской области. – «Ведомости»), в этом сегменте компания является одним из крупнейших игроков российского рынка, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства FruitNews Ирина Козий. Однако, по ее словам, эта компания еще и крупный импортер салатов, а новое производство позволяет снизить долю зарубежных поставок. 5000 т, по ее словам, это достаточно заметная цифра для рынка.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка подсчитал, что потребление салатов и пряных трав в России составило 230 000 т в 2020 г. Но, по мнению Козий, эти цифры могут быть завышены. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 г. Россия импортировала салатных овощей (а также шпината и латука, но за вычетом зелени) порядка 60 240 т. Среди основных стран-поставщиков – Турция, Сербия, Северная Македония, Азербайджан, Египет, Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных