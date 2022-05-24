Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России

Такое решение он объясняет тем, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. «По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», – пишет Смыков, добавляя, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников. «Мы начинали совместный бизнес в 2012 г., с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать», – резюмирует он.