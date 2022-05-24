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Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России

Компания не продлила договор с крупнейшим франчайзи Inventive Retail Group
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Это следует из письма президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании, с которым ознакомились «Ведомости».

Такое решение он объясняет тем, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. «По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», – пишет Смыков, добавляя, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников. «Мы начинали совместный бизнес в 2012 г., с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать», – резюмирует он.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», – сообщила она, отказавшись комментировать отношения с производителем. В связи с операционными сложностями Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run (входит в IRG – «Ведомости»), ответил представитель американского ритейлера на запрос «Ведомостей». По его словам, деловая активность в стране приостановлена, но компания продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

Непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка, считает директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько. В марте 2022 г. компания уже заявляла, что «не может гарантировать доставку товаров покупателям в России». Она остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регион, а также временно закрыла все магазины в прямом управлении. С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране уже сократилось с 116 до 56, судя по официальному сайту компании. Из них 19 временно закрыты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных