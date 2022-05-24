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Германия из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанции

Эта вынужденная мера затормозит переход на зеленую энергетику в Европе, считают эксперты
Николай Николаев
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), производство электроэнергии на угольных ТЭС в Европе в 2021 г. выросло более чем на 11% / Ina FASSBENDER / AFP

Министерство экономики Германии подготовило нормативный акт (чрезвычайный указ), согласно которому в случае прекращения поставок российского газа в ФРГ могут возобновить работу законсервированные угольные и мазутные ТЭС, сообщил 24 мая Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что загрузка угольной генерации будет носить временный характер и рассматривается как вынужденная мера. «Краткосрочное использование угольных электростанций <...> станет возможным по требованию, если возникнет такая необходимость», – говорится в тексте указа, который цитирует агентство. Уточняется, что данное решение принимается с учетом ранее объявленных планов Германии по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и отказу от угольной генерации к 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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