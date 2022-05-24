Германия из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанции

Германия из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанцииЭта вынужденная мера затормозит переход на зеленую энергетику в Европе, считают эксперты
Министерство экономики Германии подготовило нормативный акт (чрезвычайный указ), согласно которому в случае прекращения поставок российского газа в ФРГ могут возобновить работу законсервированные угольные и мазутные ТЭС, сообщил 24 мая Bloomberg со ссылкой на источники.
Ожидается, что загрузка угольной генерации будет носить временный характер и рассматривается как вынужденная мера. «Краткосрочное использование угольных электростанций <...> станет возможным по требованию, если возникнет такая необходимость», – говорится в тексте указа, который цитирует агентство. Уточняется, что данное решение принимается с учетом ранее объявленных планов Германии по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и отказу от угольной генерации к 2030 г.