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«Роснефть» и «Транснефть» готовят соглашение по инциденту на «Дружбе»

На фоне переговоров нефтяная компания подала иск к трубопроводной на 3,3 млрд рублей в связи с загрязнением нефти
Николай Николаев
Евгений Разумный / Ведомости

23 мая «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы исковое заявление к «Транснефти», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований – 3,36 млрд руб. Содержание иска не раскрывается. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев, представитель «Транснефти» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Источник, знакомый с деталями разбирательства, пояснил «Ведомостям», что иск связан с инцидентом 2019 г., когда в нефтепроводе «Дружба» было обнаружено некондиционное сырье. «Проводимое урегулирование разрешило далеко не все вопросы по этому инциденту, в связи с чем «Роснефть» инициировала судебный процесс. Это позволит компании, в том числе, застраховать себя от выплат покупателям, получившим загрязненную нефть, из собственного кармана», – поясняет собеседник «Ведомостей».

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, 19 апреля 2019 г. попала по нефтепроводу «Дружба» «Транснефти» на белорусский НПЗ в Мозыре и иным европейским покупателям. В результате Польша и другие страны прекратили ее прокачку. А Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и таким образом очистят «Дружбу». «Транснефть» утверждала, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти.

Остановка «Дружбы» сказалась и на экспорте нефти из России, и на ее добыче. В мае 2019 г. поставки в Европу, по данным ЦДУ ТЭК, снизились на 592 550 т, или на 3,2% по сравнению с апрелем. Полное восстановление поставок произошло лишь в августе того же года после очистки трубопровода («Ведомости» писали об этом 30 марта 2020 г.).

В июле 2019 г. совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение нефти в «Дружбе» из расчета $15 за баррель, определив общий размер компенсаций в $45–75 млн. Оценки участников рынка были значительно выше. Одна Белоруссия, по словам ее президента Александра Лукашенко, понесла убытки на сумму более $100 млн.

В конце апреля главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго говорил «Ведомостям», что некачественной нефти в трубе было около 5 млн т, ее стоимость оценивалась в $2,6 млрд. В российском Минэнерго называли объемы загрязнений почти в два раза меньше: 3 млн т грязной нефти на $1,6 млрд. Если суммировать эти цифры с упомянутыми потерями Белоруссии, то сумма ущерба России при негативных оценках может оказаться больше $3 млрд.

В декабре 2020 г. первый вице-президент монополии Максим Гришанин в ходе телеконференции говорил, что компания уже выплатила $143,6 млн компенсаций. «Работа продолжается. Это больше половины, по нашей оценке. Надеемся, к концу года урегулируем еще один объем с одним нашим грузоотправителем. И работа закончится к середине следующего года», – сказал он.

Срок исковой давности по таким разбирательствам составляет три года по российскому законодательству и до шести по искам иностранных покупателей, поясняет управляющий партнер юридической компании «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. «После истечения срока исковой давности по инциденту у потерпевшей стороны есть еще месяц на подачу иска. «Роснефть», очевидно, этим и воспользовалась. Теперь, в случае встречных претензий со стороны европейских «партнеров», компании не придется разбираться с этим в одиночку», – считает Трусов.

«Роснефть» пыталась урегулировать этот вопрос во внесудебном порядке, но договориться с «Транснефтью» не получилось. Процесс сдвинулся с мертвой точки буквально на прошлой неделе, только после вмешательства Александра Новака», – утверждает собеседник «Ведомостей», знакомый с итогами совещания у вице-премьера. «Готовится соглашение, которое позволит «Роснефти» хеджировать возможные риски по этому инциденту», – утверждает собеседник. «Ведомости» направили запрос представителю Новака.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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