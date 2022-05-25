«Роснефть» и «Транснефть» готовят соглашение по инциденту на «Дружбе»

Остановка «Дружбы» сказалась и на экспорте нефти из России, и на ее добыче. В мае 2019 г. поставки в Европу, по данным ЦДУ ТЭК, снизились на 592 550 т, или на 3,2% по сравнению с апрелем. Полное восстановление поставок произошло лишь в августе того же года после очистки трубопровода («Ведомости» писали об этом 30 марта 2020 г.).