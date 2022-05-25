Правительство хочет запретить выдачу новых лицензий иностранным недропользователям

Правительство намерено перекрыть доступ иностранных компаний к разработке недр в России. Это следует из актуального перечня первоочередных действий для развития экономики в условиях санкционного давления, с которым ознакомились «Ведомости». В него включена разработка до 15 июня 2022 г. законопроекта, который закрепит предоставление права пользования недрами «только российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории РФ».