ЕС хочет протянуть подводный газопровод на 700 км из Барселоны в Ливорно

ЕС хочет протянуть подводный газопровод на 700 км из Барселоны в ЛиворноОн может стоить до 4–5 млрд евро и дать Италии альтернативу газу «Газпрома»
Еврокомиссия (ЕК) изучает вопрос строительства газопровода от Барселоны до итальянского Ливорно, сообщила 25 мая испанская газета El País. Проект рассматривается в рамках программы RepowerEU, предусматривающей полный отказ от потребления российского ископаемого топлива к 2030 г.
Протяженность трубопровода может составить 700 км, его хотят проложить по дну Средиземного моря. Труба соединит регазификационные мощности Барселоны с потребителями в Италии и Центральной Европе. Ее мощность составит до 30 млрд куб. м газа в год, стоимость – 2,5–3 млрд евро. Ожидается, что на строительство уйдет 1–2 года.
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