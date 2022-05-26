ЕС хочет протянуть подводный газопровод на 700 км из Барселоны в Ливорно

Протяженность трубопровода может составить 700 км, его хотят проложить по дну Средиземного моря. Труба соединит регазификационные мощности Барселоны с потребителями в Италии и Центральной Европе. Ее мощность составит до 30 млрд куб. м газа в год, стоимость – 2,5–3 млрд евро. Ожидается, что на строительство уйдет 1–2 года.