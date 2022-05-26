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ЕС хочет протянуть подводный газопровод на 700 км из Барселоны в Ливорно

Он может стоить до 4–5 млрд евро и дать Италии альтернативу газу «Газпрома»
Матвей Катков
Albert Gea / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) изучает вопрос строительства газопровода от Барселоны до итальянского Ливорно, сообщила 25 мая испанская газета El País. Проект рассматривается в рамках программы RepowerEU, предусматривающей полный отказ от потребления российского ископаемого топлива к 2030 г.

Протяженность трубопровода может составить 700 км, его хотят проложить по дну Средиземного моря. Труба соединит регазификационные мощности Барселоны с потребителями в Италии и Центральной Европе. Ее мощность составит до 30 млрд куб. м газа в год, стоимость – 2,5–3 млрд евро. Ожидается, что на строительство уйдет 1–2 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных