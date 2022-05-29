Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Чиновники могут отказаться от введения системы ЕГАИС для розничной продажи пива

Бизнес опасается, что ее хотят заменить обязательной маркировкой
Маргарита Соболь Анна Киселева
Чиновники могут отказаться от введения системы ЕГАИС для розничной продажи пива / Максим Стулов / Ведомости

Правительство России подготовило ко второму чтению поправки в законопроект, предусматривающий введение реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, рассказали несколько представителей компаний, работающих в этой отрасли. По их словам, они могут быть рассмотрены уже в эту сессию, в первом чтении документ был принят Госдумой весной 2021 г. «Ведомости» ознакомились с документом.

Основное нововведение – разработчики законопроекта, который был внесен депутатом от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым, предлагают исключить положение о распространении системы ЕГАИС на розничную продажу пива и пивоваренной продукции. Два пивовара предполагают, что «оно убрано из документа, чтобы хоть как-то оправдать введение обязательной маркировки». Такой эксперимент, по их словам, начали еще 1 апреля прошлого года, планировали завершить 31 августа 2022 г., однако из-за ухудшения экономической ситуации его отложили вскоре после запуска. Запрос в приемную Гильмутдинова остался без ответа. Представители Минфина, который, по данным двух источников из пивоваренной отрасли, продвигает этот законопроект, а также Росалкогольрегулирования (РАР) по существу вопроса не ответили. Представитель Центра развития перспективных технологий, который выступает оператором системы маркировки, от комментариев отказался.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных