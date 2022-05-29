Чиновники могут отказаться от введения системы ЕГАИС для розничной продажи пива

Основное нововведение – разработчики законопроекта, который был внесен депутатом от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым, предлагают исключить положение о распространении системы ЕГАИС на розничную продажу пива и пивоваренной продукции. Два пивовара предполагают, что «оно убрано из документа, чтобы хоть как-то оправдать введение обязательной маркировки». Такой эксперимент, по их словам, начали еще 1 апреля прошлого года, планировали завершить 31 августа 2022 г., однако из-за ухудшения экономической ситуации его отложили вскоре после запуска. Запрос в приемную Гильмутдинова остался без ответа. Представители Минфина, который, по данным двух источников из пивоваренной отрасли, продвигает этот законопроект, а также Росалкогольрегулирования (РАР) по существу вопроса не ответили. Представитель Центра развития перспективных технологий, который выступает оператором системы маркировки, от комментариев отказался.