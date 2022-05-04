У производителей и дистрибуторов алкоголя возникли сложности с поставками продукции

У производителей и дистрибуторов алкоголя возникли сложности с поставками продукцииЭто связано с DDoS-атаками на систему ЕГАИС
Производители и дистрибуторы алкоголя на первые майские праздники не могли отгружать продукцию своим клиентам из-за масштабного сбоя в работе Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС). Об этом «Ведомостям» сообщили четыре участника этого рынка, представитель крупного ритейлера и сотрудник профильной ассоциации. Судя по всему, речь идет о DDoS-атаках. По крайней мере, о своей причастности к ним в Telegram-канале заявила «команда энтузиастов кибербезопасности» Disbalanser, поддерживающая Украину. В своих отчетах она говорила об атаках на сайты ЕГАИС 2 и 3 мая. Объявления с призывом коллективно атаковать серверы системы также были размещены на ресурсах объединения, называющего себя «IT-армия Украины». Среди целей там указаны порталы egais.ru, service.egais.ru и check.egais.ru. На вечер 4 мая первые два сайта периодически выдавали ошибку «сервер перестал отвечать», третий не работал.
Атаки на ЕГАИС начались 2 мая, говорит сотрудник компании – производителя крепкого алкоголя. Более очевидные сбои в работе системы случились на следующий день, добавляют президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев и представитель Ladoga. В виноторговой компании Fort сбои начались только 4 мая, рассказал ее исполнительный директор Александр Липилин. А вот российский производитель крепких алкогольных напитков Beluga Group вообще не зафиксировал проблем в работе ЕГАИС, сказал источник, близкий к группе. Ее представитель от комментариев отказался.
Из-за масштабного сбоя заводы не могут принять цистерны со спиртом, а клиенты – магазины и дистрибуторы – получить готовую продукцию, которая уже к ним доставлена, пояснил сотрудник компании – производителя крепкого алкоголя. Около 11.00 4 мая ЕГАИС проинформировала участников рынка о прекращении атак, продолжил он. Ситуация со сбоями в системе из-за DDoS-атак стабилизировалась, подтверждает Косарев. Но так произошло не у всех: 4 мая с 11.00 до 16.00 поставка продукции Fort торговым сетям и ресторанам фактически была сорвана, сообщил Липилин. По его словам, сотрудникам компании не удалось загрузить в ЕГАИС порядка 70% накладных. У Ladoga в очереди скопилось около 1500 документов, к утру 4 мая проблему частично удалось решить – в систему было отправлено 600 документов, рассказал представитель компании. Из-за недоступности сервера egais.ru проблемы документооборота носят массовый характер, утверждает представитель алкогольного импортера. Часть операций вовсе не фиксируется в системе, а часть – проходит с большой задержкой, добавляет сотрудник компании – производителя крепкого алкоголя. С вечера 4 мая его компания планирует остановить отгрузки на сутки: склады готовой продукции переполнились из-за невозможности перемещать товары с заводов в распределительные центры. Пока не будут обработаны все заявки, зависшие с середины 3 мая, в системе будут задержки, предполагает он. В Ladoga ожидают, что сложности в работе системы будут устранены окончательно в течение одного-двух дней.
Запрос «Ведомостей» в Минфин был переадресован в Росалкогольрегулирование (РАР). Представитель этой службы заявил, что ЕГАИС работает в штатном режиме. «У ряда организаций может увеличиться время ожидания ответов системы о фиксации документов по причине высокой загрузки каналов провайдеров», – сказал он, не уточнив, о каких именно провайдерах идет речь. Запрос в компанию «Центринформ», осуществляющую техническую поддержку ЕГАИС, остался без ответа.
Несмотря на сбои в работе системы, у ритейлеров нет проблем с продажей алкоголя, говорит один из них. Конечного потребителя атаки на ЕГАИС никак не затронут, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, розничные сети сформировали достаточные запасы, особенно перед майскими праздниками. Они смогут покрыть не один день простоя, согласен Липилин. Сейчас розница, по его словам, работает в обычном режиме, сбой в системе ее не затронул, однако если он будет более длительным, то ряда позиций может не оказаться на полках. Несмотря на некоторую нервозность на рынке, а также неудобства производителей и дистрибуторов, месячные продажи компаний, скорее всего, останутся в рамках запланированных объемов, уверен Дробиз. По словам Липилина, издержки Fort пока связаны только с простоем транспорта и необходимостью работать сверхурочно после возобновления работы ЕГАИС.