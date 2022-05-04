У производителей и дистрибуторов алкоголя возникли сложности с поставками продукции

Из-за масштабного сбоя заводы не могут принять цистерны со спиртом, а клиенты – магазины и дистрибуторы – получить готовую продукцию, которая уже к ним доставлена, пояснил сотрудник компании – производителя крепкого алкоголя. Около 11.00 4 мая ЕГАИС проинформировала участников рынка о прекращении атак, продолжил он. Ситуация со сбоями в системе из-за DDoS-атак стабилизировалась, подтверждает Косарев. Но так произошло не у всех: 4 мая с 11.00 до 16.00 поставка продукции Fort торговым сетям и ресторанам фактически была сорвана, сообщил Липилин. По его словам, сотрудникам компании не удалось загрузить в ЕГАИС порядка 70% накладных. У Ladoga в очереди скопилось около 1500 документов, к утру 4 мая проблему частично удалось решить – в систему было отправлено 600 документов, рассказал представитель компании. Из-за недоступности сервера egais.ru проблемы документооборота носят массовый характер, утверждает представитель алкогольного импортера. Часть операций вовсе не фиксируется в системе, а часть – проходит с большой задержкой, добавляет сотрудник компании – производителя крепкого алкоголя. С вечера 4 мая его компания планирует остановить отгрузки на сутки: склады готовой продукции переполнились из-за невозможности перемещать товары с заводов в распределительные центры. Пока не будут обработаны все заявки, зависшие с середины 3 мая, в системе будут задержки, предполагает он. В Ladoga ожидают, что сложности в работе системы будут устранены окончательно в течение одного-двух дней.