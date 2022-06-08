РЖД хочет изменить правила согласования заявок на перевозку грузов

РЖД хочет изменить правила согласования заявок на перевозку грузовЭто нарушит права потребителей услуг железнодорожного транспорта, считают участники рынка
«Российские железные дороги» (РЖД) просят Минтранс изменить правила согласования заявок на перевозки грузов. Проект приказа 20 мая монополия направила заместителю министра транспорта Валентину Иванову, а 31 мая – отраслевым ассоциациям (копия есть у «Ведомостей»).
Речь идет об утверждении нового перечня оснований для отказа отправителю в согласовании заявки на перевозку, следует из документа. Значимым отличием проекта приказа от его действующей редакции стали новые критерии «о необходимости учета при согласовании заявки на перевозку вместимости и способности путей необщего пользования» обрабатывать определенное количество поездов. Пути необщего пользования – собственные железные дороги крупных компаний, не входящие в сеть РЖД.
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