РЖД хочет изменить правила согласования заявок на перевозку грузов

Речь идет об утверждении нового перечня оснований для отказа отправителю в согласовании заявки на перевозку, следует из документа. Значимым отличием проекта приказа от его действующей редакции стали новые критерии «о необходимости учета при согласовании заявки на перевозку вместимости и способности путей необщего пользования» обрабатывать определенное количество поездов. Пути необщего пользования – собственные железные дороги крупных компаний, не входящие в сеть РЖД.