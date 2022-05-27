Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге с 1 июня могут вырасти на 11%

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что больше всего от индексации железнодорожных тарифов пострадают нефтяники и металлурги. Цены на их продукцию в России снижаются, а экспорт ограничен санкциями. «На фоне в целом довольно успешной операционной деятельности РЖД (504 млрд руб. EBITDA в 2021 г.) повышение ставок на 11% приведет к росту финансовой эффективности монополии за счет дополнительного ухудшения положения грузоотправителей, и так столкнувшихся с ростом себестоимости производства и санкционным давлением», – отметил эксперт. Бурмистров добавляет, что решение по повышению тарифов не выглядит системным и будет стимулировать инфляционные процессы, которые и так резко ускорились в связи с разрывом производственных и логистических цепочек.