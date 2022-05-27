Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге с 1 июня могут вырасти на 11%Больше всего от этого решения пострадают экспортеры
Первый вице-премьер Андрей Белоусов 27 мая провел совещание по тарифам на перевозку грузов железнодорожным транспортом, сообщил журналистам представитель Белоусова. На совещании отмечалось, что общий объем недополученного РЖД финансирования на 2022 г. оценивается в сумму более 620 млрд руб.
«В связи с этим правительством и компанией приняты решения по снижению дефицита финансирования более чем на 290 млрд руб. путем предоставления средств ФНБ на инвестиционную программу и отсрочек по уплате страховых взносов», – сообщил представитель Белоусова. Кроме того, по его словам, были оптимизированы затраты инвестпрограммы РЖД и операционные расходы.
В ходе совещания Белоусов, слова которого передала его пресс–служба, подчеркнул, что оставшийся дефицит было предложено компенсировать за счет повышения тарифов на грузоперевозки «по остаточному принципу», то есть только после того, как все возможности бюджета и оптимизации были исчерпаны. «Более 70% расходов правительство приняло на себя. Нагрузка на бюджет в три раза превышает тот объем средств, который может быть получен в результате повышения тарифов», – отметил Белоусов.
На совещании предлагалось с июня повысить тарифы на 11%, а также отменить на три месяца действующую сейчас скидку на перевозку угля, передал ТАСС со ссылкой на источники. Исключение сделают только для перевозок продовольствия, стройматериалов и потребительского импорта. Это подтверждают собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом совещания, и источник, близкий к кабинету министров. Окончательное решение, по словам последнего, должно быть закреплено нормативным актом, который председатель правительства Михаил Мишустин подпишет «в ближайшие дни».
Представитель ФАС отказался от комментариев. «Ведомости» также направили запросы в РЖД и Минтранс.
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев сказал «Ведомостям», что несколько крупных экспедиторов уже уведомили организацию о планируемой индексации железнодорожных тарифов с 1 июня на 11%. «По их данным, повышение будет касаться всех видов грузов, включая нефть и нефтепродукты, за исключением продуктов питания и стройматериалов», – добавил он.
Источник «Ведомостей», знакомый с ходом совещания уточняет, что решение по отмене скидок на уголь может быть продлено еще на три месяца, до 1 ноября. Речь идет о действующем с 2020 г. до 1 ноября 2022 г. понижающем коэффициенте 0,895 (скидка 10,5%) на перевозки энергетического угля на экспорт и 0,4 (60%) на расстояние свыше 3000–3500 км.
Предложенные тарифные решения, по словам Белоусова, позволят оптимизировать планирование инвестпрограммы РЖД на период после 2022 г., чтобы обеспечить достижение запланированных показателей по вывозу железнодорожных грузов.
Объем инвестиционной программы РЖД в 2022 г. планируется снизить с 1,28 трлн руб. до 808 млрд руб., говорил 24 мая в ходе совещания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры замглавы РЖД по строительству Андрей Макаров. По его словам, это решение уже предварительно одобрено правительством. Согласно презентации Макарова, на которую ссылается «Интерфакс», из этой суммы на Восточный полигон (БАМ и Транссиб) в 2022 г. будет направлено 131,2 млрд руб., на Северо-Западный бассейн – 19,4 млрд руб., на Азово-Черноморский бассейн – 10,6 млрд руб., на Центральный транспортный узел – 124,6 млрд руб. и еще 0,1 млрд руб. потратят на высокоскоростное сообщение.
Рост стоимости грузовых перевозок РЖД обсуждается с апреля. Источники газеты «Коммерсантъ» говорили, что тарифы на перевозку грузов по железной дороге могут вырасти уже с 1 мая 2022 г., а эффект для РЖД (по оценкам самой компании) составит 130 млрд руб. Еще 27,5 млрд руб. монополия могла получить за счет отмены на 6 месяцев коэффициента за дальность и других понижающих тарифы коэффициентов.
По мнению президента НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павла Иванкина, уровень индексации тарифов действительно позволит РЖД сохранить основные параметры финансового плана. Он добавляет, что «радикальным, но ожидаемым» решением выглядит отмена скидок на перевозки угля. «В этом плане их (угольные компании. – «Ведомости») можно назвать самыми пострадавшими. При этом нагрузка вырастет также и у большинства других экспортеров», – сказал он «Ведомостям».
Гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров назвал временную отмену понижающего коэффициента для угля «дополнительным налогом на угольщиков», который позволит в условиях «относительно благоприятной» для них ценовой конъюнктуры и пока не полностью прекращенных поставок в Европу увеличить объем платежей в адрес РЖД. Эксперт добавляет, что инвестпрограмму в любом случае потребуется сокращать не менее чем на 250 млрд руб.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что больше всего от индексации железнодорожных тарифов пострадают нефтяники и металлурги. Цены на их продукцию в России снижаются, а экспорт ограничен санкциями. «На фоне в целом довольно успешной операционной деятельности РЖД (504 млрд руб. EBITDA в 2021 г.) повышение ставок на 11% приведет к росту финансовой эффективности монополии за счет дополнительного ухудшения положения грузоотправителей, и так столкнувшихся с ростом себестоимости производства и санкционным давлением», – отметил эксперт. Бурмистров добавляет, что решение по повышению тарифов не выглядит системным и будет стимулировать инфляционные процессы, которые и так резко ускорились в связи с разрывом производственных и логистических цепочек.
Иванкин также обратил внимание на то, что хорошую преференцию получили участники строительного рынка. «Утвержденная схема приведет к перераспределению грузопотоков на Восточном полигоне в пользу «неугольных» грузов», – считает эксперт. О том, что правительство России прорабатывает ряд мер для снижения цен на перевозку строительных грузов, «Ведомости» писали 19 мая. Тогда речь шла о «бронировании» определенного процента вагонов для нужд производителей стройматериалов, а также о фиксации для них ставок на предоставление вагонов компаниями-операторами подвижного состава.
По прогнозу Института проблем естественных монополий, снижение погрузки на сети РЖД в 2022 г. составит от 2 до 7% в зависимости от того, как экономика адаптируется к антироссийским санкциям («Ведомости» писали об этом 24 марта). По итогам 2021 г. погрузка, по данным РЖД, составила 1282,9 млн т. Это на 3,2% больше, чем в 2020 г., и почти столько же, как в допандемийном 2019 г.
«Ведомости» также направили запросы крупнейшим грузоотправителям сырьевого сектора, в том числе угольным и металлургическим компаниям.
В подготовке статьи принимал участие Василий Милькин