Российские перевозчики и логисты ищут обходные маршруты в Европу

Российские перевозчики и логисты ищут обходные маршруты в ЕвропуУ турецких, иранских и даже марокканских портов есть шанс заменить Роттердам и Гамбург
После того как антироссийские санкции вызвали серьезные перебои в цепочках грузопотоков из России в Европу и обратно, российские перевозчики столкнулись с необходимостью искать новые пути доставки. Сейчас наши суда отрезаны от крупнейших портовых хабов ЕС (Роттердам, Гамбург, Антверпен), международные контейнерные линии отказываются заходить в Россию. Автоперевозчики из РФ получили запрет на въезд в Европу («Ведомости» писали об этом 19 апреля). Относительно стабильной остается только железная дорога, которая традиционно ограничена пропускной способностью.
«Ведомости» разбирались, как именно крупнейшие перевозчики начали перестраивать маршруты.
Нужен берег турецкий
Решение крупнейших морских перевозчиков об остановке операций в России в начале марта привело к значительному снижению контейнерных потоков, проходящих через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска, говорит директор по продажам и развитию бизнеса «ФЕСКО интегрированный транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко. Еще в марте судозаходы в Россию отменили Maersk, CGM и Hapag-Lloyd. Фидерный оператор Unifeeder приостановил балтийские сервисы, заходившие в порт Санкт-Петербурга, X-Press Feeders убрал сервис BRX из Петербурга в Антверпен и Роттердам, а исландский перевозчик Samskip отменил сервис Роттердам – Гамбург – Петербург.