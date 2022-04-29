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Российские перевозчики и логисты ищут обходные маршруты в Европу

У турецких, иранских и даже марокканских портов есть шанс заменить Роттердам и Гамбург
Ксения Потаева
Порт Стамбула (на фото) становится важнейшим транзитным хабом для российского экспорта и импорта / Altan Gocher / Gocher Imagery / Universal Images Group via Getty Images

После того как антироссийские санкции вызвали серьезные перебои в цепочках грузопотоков из России в Европу и обратно, российские перевозчики столкнулись с необходимостью искать новые пути доставки. Сейчас наши суда отрезаны от крупнейших портовых хабов ЕС (Роттердам, Гамбург, Антверпен), международные контейнерные линии отказываются заходить в Россию. Автоперевозчики из РФ получили запрет на въезд в Европу («Ведомости» писали об этом 19 апреля). Относительно стабильной остается только железная дорога, которая традиционно ограничена пропускной способностью.

«Ведомости» разбирались, как именно крупнейшие перевозчики начали перестраивать маршруты.

Нужен берег турецкий

Решение крупнейших морских перевозчиков об остановке операций в России в начале марта привело к значительному снижению контейнерных потоков, проходящих через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска, говорит директор по продажам и развитию бизнеса «ФЕСКО интегрированный транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко. Еще в марте судозаходы в Россию отменили Maersk, CGM и Hapag-Lloyd. Фидерный оператор Unifeeder приостановил балтийские сервисы, заходившие в порт Санкт-Петербурга, X-Press Feeders убрал сервис BRX из Петербурга в Антверпен и Роттердам, а исландский перевозчик Samskip отменил сервис Роттердам – Гамбург – Петербург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных