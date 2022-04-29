Российские перевозчики и логисты ищут обходные маршруты в Европу

После того как антироссийские санкции вызвали серьезные перебои в цепочках грузопотоков из России в Европу и обратно, российские перевозчики столкнулись с необходимостью искать новые пути доставки. Сейчас наши суда отрезаны от крупнейших портовых хабов ЕС (Роттердам, Гамбург, Антверпен), международные контейнерные линии отказываются заходить в Россию. Автоперевозчики из РФ получили запрет на въезд в Европу («Ведомости» писали об этом 19 апреля). Относительно стабильной остается только железная дорога, которая традиционно ограничена пропускной способностью.