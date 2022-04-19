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Автоперевозчики просят пускать иностранные фуры только для перегрузки

Без вмешательства властей отрасль ждет транспортный коллапс, предупреждают эксперты
Ксения Потаева
Ведомости

Ассоциация «Грузавтотранс» (объединяет компании, занимающиеся дальними автомобильными грузоперевозками) предложила премьеру Михаилу Мишустину не вводить полный запрет на доставку импортных товаров в РФ автотранспортом. «Ведомости» ознакомились с письмом, его отправку премьеру подтвердили в ассоциации.

Фурам из стран Евросоюза (ЕС) нужно сохранить возможность доставлять товары до таможенных пунктов РФ, но право на транспортировку по территории страны должны иметь только российские перевозчики, пишет президент ассоциации Владимир Матягин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных