Автоперевозчики просят пускать иностранные фуры только для перегрузки

Автоперевозчики просят пускать иностранные фуры только для перегрузкиБез вмешательства властей отрасль ждет транспортный коллапс, предупреждают эксперты
Ассоциация «Грузавтотранс» (объединяет компании, занимающиеся дальними автомобильными грузоперевозками) предложила премьеру Михаилу Мишустину не вводить полный запрет на доставку импортных товаров в РФ автотранспортом. «Ведомости» ознакомились с письмом, его отправку премьеру подтвердили в ассоциации.
Фурам из стран Евросоюза (ЕС) нужно сохранить возможность доставлять товары до таможенных пунктов РФ, но право на транспортировку по территории страны должны иметь только российские перевозчики, пишет президент ассоциации Владимир Матягин.
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