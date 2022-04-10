ЕС ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерами

ЕС ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерамиНе исключено введение зеркального запрета Москвой и Минском
Страны Евросоюза перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, говорится в официальном сообщении ФТС России от 9 апреля. Служба отмечает, что речь идет о запрете на грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.
8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. В документе говорится, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.
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