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ЕС ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерами

Не исключено введение зеркального запрета Москвой и Минском
Ксения Потаева
ЕС ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерами / Виталий Невар / ТАСС

Страны Евросоюза перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, говорится в официальном сообщении ФТС России от 9 апреля. Служба отмечает, что речь идет о запрете на грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. В документе говорится, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных