Российские фуры застряли на границе с ЕС

Российские фуры застряли на границе с ЕСОчереди из грузовиков растянулись на десятки километров
Количество грузовиков на границе с Польшей, ожидающих въезда в страны Евросоюза (ЕС) и выезда из него, за два дня выросло на 20%, сообщил 21 марта Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии. С 20 марта из Польши в Белоруссию через крупнейший в Европе пункт пропуска Кукурыки – Козловичи проехало менее 50 автопоездов при пропускной способности 1200 в сутки.
«За выходные сопредельные контрольные службы на въезд в Польшу оформили только 40% большегрузов от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через погранпереход Бобровники (Берестовица)», – говорится в релизе ГПК. Очередь из фур, по данным ГПК Белоруссии, «растянулась на десятки километров» в том числе из-за блокирования большегрузов с российскими и белорусскими номерами протестующими и местными дальнобойщиками.