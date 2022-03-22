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Российские фуры застряли на границе с ЕС

Очереди из грузовиков растянулись на десятки километров
Ксения Потаева
Денис Абрамов / Ведомости

Количество грузовиков на границе с Польшей, ожидающих въезда в страны Евросоюза (ЕС) и выезда из него, за два дня выросло на 20%, сообщил 21 марта Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии. С 20 марта из Польши в Белоруссию через крупнейший в Европе пункт пропуска Кукурыки – Козловичи проехало менее 50 автопоездов при пропускной способности 1200 в сутки.

«За выходные сопредельные контрольные службы на въезд в Польшу оформили только 40% большегрузов от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через погранпереход Бобровники (Берестовица)», – говорится в релизе ГПК. Очередь из фур, по данным ГПК Белоруссии, «растянулась на десятки километров» в том числе из-за блокирования большегрузов с российскими и белорусскими номерами протестующими и местными дальнобойщиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных