Российские фуры застряли на границе с ЕС

Количество грузовиков на границе с Польшей, ожидающих въезда в страны Евросоюза (ЕС) и выезда из него, за два дня выросло на 20%, сообщил 21 марта Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии. С 20 марта из Польши в Белоруссию через крупнейший в Европе пункт пропуска Кукурыки – Козловичи проехало менее 50 автопоездов при пропускной способности 1200 в сутки.