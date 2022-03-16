Российские перевозчики жалуются на экспроприацию фур на Украине

Российские перевозчики жалуются на экспроприацию фур на УкраинеРанее Киев официально объявил о «национализации» вагонов из России
Более 140 российских грузовиков незаконно удерживаются на территории Украины, зафиксированы случаи конфискации транспортных средств (ТС). Об этом Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщила в письме на имя статс-секретаря – замминистра иностранных дел России Евгения Иванова. «Ведомости» ознакомились с документом, опубликованным на сайте ассоциации. Аналогичные письма направлены АСМАП в Минтранс и Торгово-промышленную палату (ТПП).
В МИДе, Минтрансе и ТПП на момент сдачи материала не ответили на запросы «Ведомостей».
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