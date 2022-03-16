Российские перевозчики жалуются на экспроприацию фур на Украине

Более 140 российских грузовиков незаконно удерживаются на территории Украины, зафиксированы случаи конфискации транспортных средств (ТС). Об этом Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщила в письме на имя статс-секретаря – замминистра иностранных дел России Евгения Иванова. «Ведомости» ознакомились с документом, опубликованным на сайте ассоциации. Аналогичные письма направлены АСМАП в Минтранс и Торгово-промышленную палату (ТПП).