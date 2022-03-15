Украина «национализирует» вагоны крупнейших российских компаний

Украина «национализирует» вагоны крупнейших российских компанийСобственники могут потерять до 15 000 полувагонов и цистерн, и шансов их вернуть мало
Украинская железная дорога («Укрзализныця», УЗ) намерена национализировать российские грузовые вагоны, находящиеся на Украине. Об этом заявил 15 марта председатель правления Александр Камышин, слова которого приводятся на сайте компании. «На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия. Дальше будет кабмин, СНБО (Совет национальной безопасности и обороны), указ президента [Украины Владимира Зеленского] и еще один закон Украины. Процедура займет время <...> Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ, – тоже задача небыстрая», – заявил он.
Камышин пояснил, что изъять вагоны в собственность Украины позволит закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ» (Зеленский подписал его 3 марта как одну из ответных мер на ведущуюся Россией в этой стране специальную военную операцию. – «Ведомости»).
Из презентации УЗ, с которой ознакомились «Ведомости», следует, что на территории Украины находится чуть более 15 000 российских вагонов, в основном это полувагоны (около 11 000 единиц) и цистерны (примерно 2000 шт.). Российские вагоны принадлежат примерно 250 компаниям, около 3000 единиц – «ВТБ-лизингу», «ВЭБ-лизингу», «Сбербанк лизингу», «Газпромтрансу» и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). На Украине могут находиться также вагоны «дочек» РЖД – Федеральной грузовой компании (ФГК) и Gefco, указано в презентации.
Гендиректор «Сбербанк лизинга» Вячеслав Спиров передал через представителя, что на территории Украины эксплуатировались «буквально единицы» подвижного состава, находящиеся в портфеле компании. «Понимая риски использования железнодорожного парка на Украине, наши клиенты оперативно минимизировали наличие там своих вагонов», – добавил он.
По словам источника «Ведомостей» в российской операторской компании, от действий украинских властей могут пострадать крупнейшие операторы подвижного состава: у Новой перевозочной компании (входит в группу Globaltrans) на Украине застряло 3000 вагонов, у «Новотранса» и «Балттранссервиса» – по 1000 вагонов, у «Евросиба» – 700. «Пострадали и небольшие российские операторы – у них застряло на Украине от 5 до 50 вагонов. Кроме того, на Украине находится около 7000 белорусских вагонов и около 1000 казахстанских», – утверждает собеседник. В Союзе операторов железнодорожного транспорта «Ведомостям» подтвердили, что на Украине «находится часть вагонов, принадлежащих входящим в союз операторским компаниям».
В РЖД отказались от комментариев, представитель ФГК сказал, что вагонов компании на Украине нет. Представитель «Балттранссервиса» не стал комментировать ситуацию с вагонами на Украине. Но источник, близкий к компании, утверждает, что на территории этой страны находится не более 100 ее вагонов. «Ведомости» также направили запросы другим крупным владельцам вагонов, операторам и лизинговым компаниям.
Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что, по официальным данным федеральных органов власти РФ, на Украине сегодня находится порядка 9000 грузовых вагонов российских компаний. «Отсутствие такого парка на перевозках в России будет незаметным для рынка», – считает он.
Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин отмечает, что вывезти вагоны с территории Украины оперативно было невозможно в связи с проведением специальной военной операции. Он также подчеркивает, что эти вагоны уже использовались, в том числе для нужд Украины: «Везли грузы в порты, к погранпереходам либо украинским потребителям».
Если сейчас на Украине действительно произойдет национализация вагонов, принадлежащих российским частным компаниям, то при нормализации ситуации никто из российских владельцев больше их не предоставит, предупреждает Семенкин. Грузоотправители, которые ранее использовали собственные вагоны для перевозки грузов, также не станут этого делать. «Все морские порты Украины можно будет просто закрыть: через них не пойдут ни российская руда, ни металл, ни нефтепродукты», – считает он.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель напоминает, что при национализации бывший владелец должен получить какую-то компенсацию от государства за изъятую собственность. Но в данном случае, по его мнению, может произойти экспроприация, т. е. отъем собственности. Пострадавшими в такой ситуации окажутся собственники (лизингодатели) арестованных российских вагонов.
Семенкин уточняет, что на случай утраты имущества в районе боевых действий оформленная операторами и лизингодателями страховка не распространяется, поэтому владельцы могут не получить никаких компенсаций. Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко возражает: «Теоретически страховку получить можно. Но с Украиной расторгнуты дипломатические отношения и практически нет правовых инструментов, чтобы нивелировать этот факт, обращение в международные суды также не гарантирует результата в пользу России».
Учитель не исключает, что российские власти примут меры господдержки пострадавших компаний, в том числе в части передачи изъятых (арестованных) на территории России украинских вагонов в качестве компенсации. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки транспортной отрасли в условиях санкций, который в том числе дает право «удерживать подвижной состав, принадлежащий иностранным администрациям, в том числе Украины и прибалтийских государств» («Ведомости» рассказывали об этом 10 марта). Но адекватного «обмена» не получится. Семенкин напоминает, что в России всего порядка 500 украинских вагонов.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов согласен, что в текущих условиях у российских компаний мало эффективных правовых методов защиты своего имущества. Формально УЗ и органы исполнительной власти действуют в соответствии с законодательством Украины и собственникам следует обращаться именно в украинские суды, поясняет юрист. Там придется доказывать, что действия в отношении их имущества не соответствуют нормам украинского законодательства либо международным соглашениям (например, двусторонним соглашениям о защите инвестиций и о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности), говорит Горбунов.
Другой вариант – настаивать на признании неконституционными самих положений, позволяющих национализацию имущества российских компаний, отмечает Курмаев. Но в текущих условиях вряд ли украинские суды будут принимать решения в пользу истцов из России, резюмирует он. Наиболее действенный вариант, по его мнению, – обратиться в международный арбитраж с требованием о компенсации. Так уже было, например, в случае с требованиями о компенсациях со стороны украинского бизнеса в адрес России в связи с крымскими активами, напоминает Горбунов.