Украина «национализирует» вагоны крупнейших российских компаний

По словам источника «Ведомостей» в российской операторской компании, от действий украинских властей могут пострадать крупнейшие операторы подвижного состава: у Новой перевозочной компании (входит в группу Globaltrans) на Украине застряло 3000 вагонов, у «Новотранса» и «Балттранссервиса» – по 1000 вагонов, у «Евросиба» – 700. «Пострадали и небольшие российские операторы – у них застряло на Украине от 5 до 50 вагонов. Кроме того, на Украине находится около 7000 белорусских вагонов и около 1000 казахстанских», – утверждает собеседник. В Союзе операторов железнодорожного транспорта «Ведомостям» подтвердили, что на Украине «находится часть вагонов, принадлежащих входящим в союз операторским компаниям».