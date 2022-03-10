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Правительство предлагает арестовывать вагоны из недружественных государств

В России может быть задержано более 12 000 единиц подвижного состава
Ксения Потаева
Вагонов из Литвы, Латвии и Эстонии на сети РЖД в феврале 2022 г. было около 12 200, с Украины – 660 / Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство России в рамках мер поддержки транспортного комплекса в условиях санкций предложило разрешить арестовывать железнодорожные вагоны, принадлежащие компаниям из недружественных государств. Законопроект с такой нормой был внесен в Госдуму 10 марта.

Задачей проекта, следует из пояснительной записки, является исключение рисков применения в России решений международных организаций, «потенциально противоречащих интересам РФ». В документе поясняется, что сегодня членами Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (наднациональный орган, определяющий политику на «пространстве 1520» – с отечественной железнодорожной колеей 1520 мм) наряду с Россией являются Украина и прибалтийские государства. В закон «О железнодорожном транспорте» предложено вписать право Минтранса «определять особенности применения на территории России актов совета, а также иных международных организаций» в области железнодорожного транспорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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