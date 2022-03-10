Правительство предлагает арестовывать вагоны из недружественных государств

Задачей проекта, следует из пояснительной записки, является исключение рисков применения в России решений международных организаций, «потенциально противоречащих интересам РФ». В документе поясняется, что сегодня членами Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (наднациональный орган, определяющий политику на «пространстве 1520» – с отечественной железнодорожной колеей 1520 мм) наряду с Россией являются Украина и прибалтийские государства. В закон «О железнодорожном транспорте» предложено вписать право Минтранса «определять особенности применения на территории России актов совета, а также иных международных организаций» в области железнодорожного транспорта.