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Названы предварительные причины аварии на шахте «Листвяжная»

Угольные шахты в РФ постепенно должны выводиться из эксплуатации, считают эксперты
Николай Николаев Василий Милькин
Авария произошла утром 25 ноября 2021 г. в результате взрыва метановоздушной смеси / Пресс-служба правительства Кемеровской области

Угольная шахта «Листвяжная» в Кемеровской области (входит в «СДС-уголь»), на которой из-за взрыва метана в ноябре 2021 г. погиб 51 человек, долгое время работала с многочисленными серьезными нарушениями. Об этом заявил 8 июня руководитель экспертной группы по расследованию причин аварии Дмитрий Мещеряков.

В частности, по его словам, было установлено, что концентрация метана в шахте «была взрывоопасной задолго до аварии». «В течение длительного времени <...> в рабочей зоне участка концентрация метана значительно превышала допустимые нормы. Не просто превышала <...> она была взрывоопасная», – сказал он. Менеджмент шахты, по словам Мещерякова, знал об этом: «Накануне аварии руководители были в лаве, приборы зафиксировали концентрации, превышающие 6% (максимально допустимая концентрация метана не должна превышать 1%. – «Ведомости»)», – отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных