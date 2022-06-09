Названы предварительные причины аварии на шахте «Листвяжная»

В частности, по его словам, было установлено, что концентрация метана в шахте «была взрывоопасной задолго до аварии». «В течение длительного времени <...> в рабочей зоне участка концентрация метана значительно превышала допустимые нормы. Не просто превышала <...> она была взрывоопасная», – сказал он. Менеджмент шахты, по словам Мещерякова, знал об этом: «Накануне аварии руководители были в лаве, приборы зафиксировали концентрации, превышающие 6% (максимально допустимая концентрация метана не должна превышать 1%. – «Ведомости»)», – отметил он.