Коридору Москва – Петербург не хватает беспилотников

Признает сложности с наличием беспилотников, которые должны быть испытаны на М11, и заместитель директора логистической компании ПЭК Вадим Филатов. «Мы встали в очередь к «Камазу». Пообщались с крупными иностранными производителями, и все сказали: доступа к технологиям не будет. Если российский грузовик будет, то попробовать хотелось бы», – сказал он.