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Коридору Москва – Петербург не хватает беспилотников

Планы по поставке техники для проекта остались только у «Камаза»
Денис Ильюшенков
Пока непонятно, удастся ли найти грузовые беспилотники для трассы между Москвой и Петербургом / Андрей Гордеев / Ведомости

Проект беспилотного логистического коридора (БЛК), который должен заработать на скоростной автодороге M11 Москва – Санкт-Петербург, испытывает трудности из-за неопределенности с поставками высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минтрансу. Сейчас обсуждается несколько вариантов решения вопросов по проекту и корректировки финансовой модели, но проект «в любом случае состоится в ранее намеченные сроки», добавил он.

Представитель Минтранса лишь сказал «Ведомостям», что срок старта проекта БЛК назначен на конец 2023 г. и планов менять этот срок нет.

Признает сложности с наличием беспилотников, которые должны быть испытаны на М11, и заместитель директора логистической компании ПЭК Вадим Филатов. «Мы встали в очередь к «Камазу». Пообщались с крупными иностранными производителями, и все сказали: доступа к технологиям не будет. Если российский грузовик будет, то попробовать хотелось бы», – сказал он.

Филатов добавил, что оценить коммерческую эффективность беспилотной перевозки пока невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных