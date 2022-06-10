Коридору Москва – Петербург не хватает беспилотников

Коридору Москва – Петербург не хватает беспилотниковПланы по поставке техники для проекта остались только у «Камаза»
Проект беспилотного логистического коридора (БЛК), который должен заработать на скоростной автодороге M11 Москва – Санкт-Петербург, испытывает трудности из-за неопределенности с поставками высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минтрансу. Сейчас обсуждается несколько вариантов решения вопросов по проекту и корректировки финансовой модели, но проект «в любом случае состоится в ранее намеченные сроки», добавил он.
Представитель Минтранса лишь сказал «Ведомостям», что срок старта проекта БЛК назначен на конец 2023 г. и планов менять этот срок нет.
Признает сложности с наличием беспилотников, которые должны быть испытаны на М11, и заместитель директора логистической компании ПЭК Вадим Филатов. «Мы встали в очередь к «Камазу». Пообщались с крупными иностранными производителями, и все сказали: доступа к технологиям не будет. Если российский грузовик будет, то попробовать хотелось бы», – сказал он.
Филатов добавил, что оценить коммерческую эффективность беспилотной перевозки пока невозможно.