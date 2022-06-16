Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Мебельные фабрики IKEA интересны АФК «Система»

Претендентом на покупку активов шведской компании может стать и сеть Hoff
Анна Киселева Маргарита Соболь
Главными претендентами на фабрики могут стать деревообрабатывающие компании / Андрей Гордеев / Ведомости

Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA интересна АФК «Система», рассказал «Ведомостям» основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков. Такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом «Сегежа групп», уточнил он. Пока «Система» не ведет переговоров с IKEA, объявившей 15 июня о продаже всех четырех производств в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Одна из крупнейших российских сетей товаров для дома – Hoff тоже готова рассматривать активы шведского ритейлера IKEA, если ей будет сделано такое предложение, сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Максим Гришаков. Это вписывается в стратегию развития компании, сказал он, пояснив, что у IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия и магазины зачастую размещены в одних и тех же торговых центрах. Поэтому под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики, уточнил источник в Hoff.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных