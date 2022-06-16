Мебельные фабрики IKEA интересны АФК «Система»

Одна из крупнейших российских сетей товаров для дома – Hoff тоже готова рассматривать активы шведского ритейлера IKEA, если ей будет сделано такое предложение, сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Максим Гришаков. Это вписывается в стратегию развития компании, сказал он, пояснив, что у IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия и магазины зачастую размещены в одних и тех же торговых центрах. Поэтому под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики, уточнил источник в Hoff.