Металлурги за пять месяцев 2022 года резко нарастили экспорт в Азию

Металлурги за пять месяцев 2022 года резко нарастили экспорт в АзиюНо это пока не полностью компенсирует отрасли потерю европейского рынка
На фоне закрытия рынков Европы российские металлурги за первые пять месяцев года резко нарастили экспорт в Азию. Это удалось сделать за счет снятия привилегии угольщиков на железной дороге. Но пока, по всей видимости, экспорт на восток не полностью компенсирует отрасли потерю западных рынков
Объем экспортных перевозок продукции черной металлургии по сети РЖД в восточном направлении за пять месяцев 2022 г. вырос более чем на 26% к тому же периоду 2021 г. Об этом сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.
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