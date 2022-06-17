Металлурги за пять месяцев 2022 года резко нарастили экспорт в Азию

Объем экспортных перевозок продукции черной металлургии по сети РЖД в восточном направлении за пять месяцев 2022 г. вырос более чем на 26% к тому же периоду 2021 г. Об этом сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.