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Металлурги за пять месяцев 2022 года резко нарастили экспорт в Азию

Но это пока не полностью компенсирует отрасли потерю европейского рынка
Василий Милькин
Рост экспорта металлов в восточном направлении во многом связан c сокращением вывоза угля / Виталий Аньков / РИА Новости

На фоне закрытия рынков Европы российские металлурги за первые пять месяцев года резко нарастили экспорт в Азию. Это удалось сделать за счет снятия привилегии угольщиков на железной дороге. Но пока, по всей видимости, экспорт на восток не полностью компенсирует отрасли потерю западных рынков

Объем экспортных перевозок продукции черной металлургии по сети РЖД в восточном направлении за пять месяцев 2022 г. вырос более чем на 26% к тому же периоду 2021 г. Об этом сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных